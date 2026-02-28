La tiranía de los ayatolás de Irán ha admitido que el ataque que le ha lanzado este sábado EEUU e Israel es muy amplio, que alcanza numerosos enclaves estratégicos del país. La agencia oficial de noticias iraní Irna, controlada totalmente por la dictadura que lidera el ayatolá Jamenei, ha informado en una breve nota informativa que se han producido explosiones en al menos ocho ciudades.

Según Irna, además de en Teherán se han «escuchado» explosiones en El régimen de los ayatolás de Irán reconoce que al menos ocho ciudades están siendo bombardeadas: Qom, Lorestan, Hamedan, Kermanshah, Karaj, Tabriz e Ilam. «Pero aún no se han publicado noticias oficiales sobre los detalles de estos eventos», indica la misma información, de dos escuetos párrafos en los que trata de mantener una imagen de normalidad pese a que, imiplícitamente, reconoce que el ataque que está recibiendo es de gran magnitud por el número de enclaves afectados por todo el país.

El régimen iraní se esfuerza por mantener un discurso público para consumo interno hacia su población, con el que evitar revueltas que puedan suponer un frente que desestabilice la teocracia desde dentro. Desde hace semanas, el régimen de Jamenei vive fuertes contestaciones en las calles, que han sido criminalmente reprimidas por los agentes de la dictadura de los ayatolás.

Pese a esa restricción máxima de información a la que somete el régimen, con una estrecha censura, la agencia oficial de noticias de los ayatolás también ha pedido a la población que evita acudir a los aeropuertos. Ha precisado que sus aeródromos llevaban seis horas cerrados cuando se ha producido el bombardeo coordinado de EEUU e Israel sobre Irán.

El espacio aéreo iraní se había cerrado en la práctica desde la tarde del viernes (hora española), con una cascada de cancelaciones de vuelos por parte de las distintas compañías aéreas que operan con origen o destino en ese país. Esto ya fue indicativo de que el ataque sobre Irán iba a ser inminente.

El principal objetivo de EEUU y de su aliado estratégico Israel responde a un doble objetivo: uno inmediato, que es anular la capacidad del régimen de los ayatolás de desarrollar armamento nuclear; y otro de carácter global, que es atajar una teocracia que lleva décadas constituyendo no sólo una amenaza directa contra la única democracia de la región, Israel, sino que opera indirectamente contra el Estado hebreo y su población financiando una extensa red de grupos terroristas: Hezbolá, asentado en Líbano; Hamás, cuyo nido ha estado en Gaza; los hutíes de Yemen, y grupos terroristas antijudíos con bases en puntos de Irak.