El Departamento de Guerra de EEUU bautiza el ataque a Irán como ‘Operación Furia Épica’

El Departamento de Guerra de Estados Unidos denominó las acciones militares emprendidas este sábado contra Irán como «Operación Furia Épica», según informó a través de sus cuentas en redes sociales.

La nueva ofensiva comenzó en la mañana del sábado en una operación conjunta con Israel y, según un mensaje a la nación del presidente Donald Trump, busca poner fin al régimen de los ayatolás en Irán. El mandatario advirtió además que la operación podría ocasionar «víctimas» entre los soldados estadounidenses desplegados en Oriente Medio.

Por su parte, Israel ha bautizado su campaña contra Irán como «Rugido del León». «Os llamo, ciudadanos de Israel, a escuchar las instrucciones del Comando del Frente Interno. En los próximos días, en la operación «el Rugido del León», requeriremos que tengáis resistencia y fortaleza», afirmó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una alocución televisada.

La operación actual supera en alcance y capacidad de fuego a la denominada «Martillo de Medianoche», llevada a cabo en junio, cuando Estados Unidos atacó las instalaciones nucleares iraníes de Fordó, Natanz e Isfahan.

En su intervención nocturna, Trump señaló que el propósito de la campaña es «eliminar amenazas inminentes del régimen iraní». También aseguró que se buscará destruir el programa de misiles de los ayatolás y neutralizar su Armada, ante la posibilidad de que bloquee el estratégico estrecho de Ormuz.

El presidente reconoció que Estados Unidos podría asumir bajas militares en esta ofensiva, para la cual ha desplegado numerosos cazas, destructores y los portaaviones USS Gerald R. Ford y USS Abraham Lincoln.