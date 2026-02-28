Irán contraataca y lanza misiles contra bases militares de EEUU en Baréin, Qatar, Kuwait y Emiratos

Irán ha respondido al ataque masivo desencadenado en la mañana de este sábado por Estados Unidos (EEUU) e Israel con misiles dirigidos no sólo contra territorio israelí, sino contra posiciones militares norteamericanas en sus bases en la región, concretamente en Baréin, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Además, según ha informado el ejército de Jordania, también se han neutralizado dos misiles balísticos que tenían su territorio como objetivo.

Reacción de Arabia Saudí ante el ataque

Arabia Saudí ha emitido un comunicado oficial condenando y denunciando la «traicionera agresión iraní» y «la flagrante violación de la soberanía» de cada uno de dichos estados atacados. El reino ha declarado poner a disposición «todos los recursos para respaldarlos en todas las medidas que adopten» y ha advertido a Irán de las «graves consecuencias que acarrearía la violación continuada de la soberanía de los Estados y los principios del derecho internacional».

#بيان | تدين المملكة العربية السعودية وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، ووضع كافة… pic.twitter.com/Yb7hLBYUzG — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 28, 2026

La explosión de la base en Abu Dabi

Imágenes difundidas confirman la explosión en la base aérea estadounidense Al Dhafra, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, según ha informado la agencia de noticias turca, Sunmma SanayiST. Además Baréin también ha confirmado ataques en su territorio.

EEEUU ha confirmado que los misiles lanzados por Irán tienen como objetivo las siguientes bases aéreas americanas:

Al Udeid en Qatar.

Al Salmiya en Kuwait.

Al Dhafra en Emiratos Árabes.

US Fifth en Baréin.

De momento, el Gobierno de Baréin ha confirmado en un comunicado el ataque iraní contra un centro de control del contingente naval estadounidense desplegado en el golfo Pérsico, el mar Rojo y el mar de Arabia, y cuya sede está instalada precisamente en el reino árabe, según informa Europa Press (EP).

Bahréin se ha limitado a informar que «los ataques contra sitios e instalaciones dentro de las fronteras del Reino fueron lanzados desde fuera de su territorio, en flagrante violación de la soberanía y la seguridad del Reino.

«Las autoridades militares y de seguridad competentes comenzaron inmediatamente a aplicar los planes de emergencia aprobados y a tomar las medidas necesarias», añade el comunicado de la agencia oficial de noticias bareiní, BNA.

Paralelamente todo Oriente Medio se está vaciando de tráfico aéreo, como evidencia los rastreadores de vuelos en tiempo real como consecuencia de los ataques cruzados en la zona.