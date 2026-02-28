Premios Goya 2026: horario y dónde ver la gala en directo por televisión y online

Te contamos cuándo y cómo ver la ceremonia de entrega de los premios Goya 2026, que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y que, en esta ocasión, se celebrará el próximo sábado 28 de febrero en Barcelona, concretamente en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de la ciudad condal. La gala estará presentada por el actor Luis Tosar y Rigoberta Bandini (Paula Ribó). Ambos estarán bajo la dirección de Ángel Custodio y Tinet Rubira (Gestmusic Banijay Iberia), con guion de Juan Sanguino y Ana Joven, y con producción ejecutiva de la Academia de Cine representada por Rafael Portela, Piluca Baquero y Sergio Díaz.

¿A qué hora empieza la gala de los Goya 2026?

La alfombra roja

A las 19.25 arrancará la alfombra roja en La 1 de TVE y que estará conducida por Elena S. Sánchez, Carlos del Amor, Miriam Moreno, Rafa Muñoz, Cristina Villanueva y Sara Rancaño.

Pero, en paralelo, RTVE Play emitirá un especial de los Goya 2026 que comenzará a las 19.00 y que correrá a cargo de Inés Hernand, Nuria Marín y Marina Rivers. En la plataforma online, los usuarios podrán elegir hasta nueve señales diferentes en directo: la alfombra, el especial de La 1, el especial de RTVE Play, el especial de La 2Cat o la señal limpia para ver todos los looks al detalle.

La gala

La 1 de TVE emitirá después de la alfombra roja el Telediario 2 y a continuación, a las 22.00 horas arrancará la gala de los Goya 2026.

¿Dónde ver la gala de los Goya 2026?

La ceremonia de entrega de los premios Goya se puede ver en La 1 de TVE y en la plataforma online de la cadena pública.

Los espectadores que elijan ver la gala a través de RTVE Play podrán optar entre la señal de La 1, la señal en lengua de signos, la gala en catalán o pasar a ver qué está ocurriendo en el backstage, en ese caso también con Inés Hernand, Nuria Marín y Marina Rivers.

¿Cuánto dura la gala de los Goya 2026?

Aunque siempre puede variar, se espera que la gala de los premios Goya 2026 dure una tres horas porque está previsto que acabe a las 01.15 horas , momento en el que La 1 de TVE emitirá la película Cinco Lobitos.

Quién presenta la gala de los Goya 2026

Si el pasado año Maribel Verdú y Leonor Watling ejercieron de maestras de ceremonias, en esta ocasión será un compañero acompañado de una cantante quienes den el relevo a las actrices: el actor Luis Tosar y Rigoberta Bandini (Paula Ribó). Ambos estarán bajo la dirección de Ángel Custodio y Tinet Rubira (Gestmusic Banijay Iberia), con guion de Juan Sanguino y Ana Joven, y con producción ejecutiva de la Academia de Cine representada por Rafael Portela, Piluca Baquero y Sergio Díaz.