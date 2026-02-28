Pedro Acosta le gana la primera gran batalla a Márquez al sprint en Tailandia

Pedro Acosta se ha impuesto al sprint en el GP de Tailandia de MotoGP después de un duelo mágico con Marc Márquez. El aspirante al trono le ha ganado el primer pulso al rey de la categoría, en una carrera que se decidió por los comisarios tras el toque de la Ducati a la KTM en la penúltima vuelta. Es la primera victoria del de Mazarrón en MotoGP. Tercero acabó Raúl Fernández, que fue un espectador de lujo en la batalla entre los dos titanes.

Se apagó el semáforo y arrancó la primera sprint race de la temporada 2026 de MotoGP. Marc Márquez arrancó como siempre lo hace, con una magnífica salida que le situaba en cabeza de carrera. El vigente campeón no quería que Marco Bezzecchi se escapara porque el italiano tenía más ritmo. La estrategia era clara y la ejecutó a las mil maravillas desde el principio. El poleman caía a la segunda posición, por detrás de la moto roja.

En la parte trasera, el subcampeón del mundo de MotoGP, Álex Márquez arrancaba muy bien también pero un toque con Di Giannantonio en los primeros giros y otro con Johann Zarco al volver le hizo irse a la parte trase de la parrilla. Quienes también comenzaron bastante bien fueron Jorge Martín y Pedro Acosta. El de Aprilia se colocaba quinto y el de KTM era tercero.

La batalla por la victoria estaba al rojo vivo. Bezzecchi y Márquez se pasaban y se repasaban una y otra vez. Los dos querían liderar la carrera. El italiano le pasó, Marc le devolvió el adelantamiento en la famosa curva 12 donde tuvo aquella batalla con Quartararo aquí en Buriram, pero Bez recuperó la primera plazo poco después. Sin embargo, el piloto de Aprilia, formado en la VR46 Academy, se acabó yendo al suelo en la segunda vuelta.

Estaban yendo al límite los dos, Marco quería escaparse y apretó en la curva ocho, a derechas, para intentar ganarle alguna décima a Marc, pero apretó demasiado y se fue al suelo. Venía siendo el más rápido del fin de semana, pero en la primera carrera corta de la temporada se ha ido al suelo. El 93 recuperaba la cabeza de carrera. Pero entonces aparecía por ahí un tiburón con sed de sangre.

Pedro Acosta olió sangre y se pegó como una lapa a Marc Márquez, tanto que llegó a adelantar al de Ducati. Ya lo había avisado el 93, que el Tiburón de Mazarrón tenía mucho ritmo y era candidato a la victoria. Salía sexto pero en apenas unas vueltas ya estaba luchando por el triunfo. Los dos españole regalaron al público una batalla titánica por la victoria. En la última curva de la penúltima vuelta, Marc pasó al de KTM pero entró algo tarde, se tocaron y el 37 se fue fuera.

Eso provocó que Dirección de Carrera le obligara a ceder una posición en la última vuelta a Acosta para evitar una sanción. Le llegó el mensaje casi en la línea de meta y fue en la última curva donde el piloto de Ducati Lenovo se apartó y dejó pasar a la moto naranja para que lograra su primera victoria al sprint en MotoGP.