Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo el GP de Tailandia del Mundial de MotoGP 2026 Este GP de Tailandia es la primera carrera del campeonato y se correrá en el Circuito Internacional de Chang Marc Márquez inicia la defensa del título en este Mundial de MotoGP 2026

El Mundial de Fórmula 1 2026 arranca este fin de semana con un apasionante GP de Tailandia. Marc Márquez defiende el título y vuelve a colocarse como el gran favorito para llevarse el campeonato, pero esto va a comenzar ahora y queda por delante un apasionante calendario hasta el mes de noviembre donde puede ocurrir de todo. A continuación te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver todo lo que ocurra durante estos días en el Circuito Internacional de Chang.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Tailandia: todos los horarios por días

Viernes 27 de febrero

Todo comenzará este fin de semana en el GP de Tailandia este viernes 27 de febrero con las primeras sesiones de entrenamientos libres y las prácticas en el Circuito Internacional de Chang. Los pilotos van a saltar al asfalto para irse familiarizándose con el trazado tailandés, donde el sábado y el domingo tendrán que darlo todo para sumar los primeros puntos que se reparten en este Mundial de MotoGP 2026.

FP1 Moto 3 – 3:00 – 3:35 horas.

FP1 Moto 2 – 3:50 – 4:30 horas.

FP1 MotoGP – 4:45 – 5:30 horas.

Moto3 Practice – 7:15 – 7:50 horas.

Moto2 Practice – 8:05 – 8:45 horas.

MotoGP Practice – 9:00 – 10:00 horas.

Sábado 28 de febrero

El sábado 28 de febrero será un apasionante día en el GP de Tailandia, ya que tras las últimas sesiones de entrenamientos llegarán las clasificaciones de las tres categorías. Eso sí, una vez termine esta fase, la categoría reina celebrará la carrera al sprint en el Circuito Internacional de Chang, donde los primeros clasificados obtendrán los primeros puntos del Mundial de MotoGP 2026.

FP2 Moto3 – 2:40 – 3:10 horas.

FP2 Moto2 – 3:25 – 3:55 horas.

FP2 MotoGP – 4:10 – 4:40 horas.

Q1 MotoGP – 4:50 – 5:05 horas – Q2 MotoGP – 5:15 – 5:30 horas.

Q1 Moto3 – 6:45 – 7:00 horas – Q2 Moto3 – 7:10 – 7:25 horas.

Q1 Moto2 – 7:40 – 7:55 horas – Q2 Moto2 – 8:05 – 8:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de Tailandia – 9:00 – 9:45 horas – 13 vueltas.

Domingo 1 de marzo

El colofón final de este GP de Tailandia del Mundial de MotoGP 2026 se celebrará el domingo 1 de marzo con las tres carreras en el Circuito Internacional de Chang. El Gran Premio de la categoría reina arrancará a las 9:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pilotos tendrán que dar un total de 26 vueltas.

Carrera de Moto3 – 6:00 horas. 19 vueltas.

Carrera de Moto2 – 7:15 horas. 22 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Tailandia – 9:00 horas. 26 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Tailandia de MotoGP 2026 online en vivo gratis

El medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para retransmitir por TV en exclusiva en nuestro país todo lo que suceda durante cada fin de semana del Mundial de MotoGP 2026 fue Dazn. Esto significa que el GP de Tailandia, con sus prácticas, entrenamientos libres, clasificaciones, carrera al sprint y el Gran Premio se podrá ver a través de los canales que Dazn tiene en las diferentes plataformas. Esto quiere decir que habrá que tener contratado el paquete que incluye el motociclismo para ver todo lo que suceda en el Circuito Internacional de Chang, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto.

Todos aquellos amantes de este deporte que quieran disfrutar con el arranque del Mundial de MotoGP 2026 también van a tener la posibilidad de ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Tailandia a través de la aplicación de Dazn. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este operador también pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y ver todo lo que ocurra en el Circuito Internacional de Chang.

Además, en la web de OKDIARIO, como es habitual, te vamos a contar la mejor información sobre todo lo que suceda este fin de semana en el GP de Tailandia del Mundial de MotoGP 2026. También publicaremos la crónica de cada prueba, incluida, obviamente, el Gran Premio, pero también compartiremos las reacciones importantes que se produzcan en el Circuito Internacional de Chang.

Dónde escuchar por radio el GP de Tailandia de MotoGP

Por otro lado, todos los seguidores del motociclismo que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este GP de Tailandia del Mundial de MotoGP 2026 podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrán conectar con el Circuito Internacional de Chang para narrar lo que esté ocurriendo en esta jornada inaugural del campeonato.

Circuito del GP de Tailandia de MotoGP

El Circuito Internacional de Chang, ubicado en la ciudad de Buriram, será el escenario donde se dispute este emocionante GP de Tailandia que corresponde a la primera jornada del Mundial de MotoGP 2026. Este trazado se inauguró en 2014, pero no llegó hasta el campeonato hasta 2018. Tiene una longitud de 4,55 kilómetros y el ancho de la pista es de 12 metros, siendo la recta más larga de un kilómetro. Además, consta de siete curvas de derecha y otras cinco de izquierda. La vuelta más rápida en carrera la consiguió Marc Márquez el año pasado al detener el cronómetro en 1:30:637.