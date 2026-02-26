Adiós a las dudas con tu nómina: la tabla definitiva de retenciones para la Renta 2026

Interpretar o saber qué dice exactamente nuestra nómina, no es algo que entiendan todos los trabajadores. Y si además el calendario fiscal cambia de año en año, pues entonces resulta que son cada vez más los trabajadores que miran su nómina con una mezcla de curiosidad y desconcierto, ya que no acaban de saber si están en el tramo correcto o si de repente, saben el porqué le retienen ciertos porcentajes. Puede que incluso duden de si el sueldo cuando se sube hace que en realidad, se cobre menos. Y todo por culpa del IRPF que en nada tendremos que declarar en la Renta.

De este modo, y para entender bien cómo funciona el IRPF en nuestra nómina, lo primero que debemos saber es que el sistema de retenciones no funciona con un porcentaje fijo para todos. No es un 20%, un 25% o un 30% aplicado a todo el salario. Hacienda divide los ingresos en tramos y cada parte tributa de manera distinta. Eso es lo que se conoce como progresividad fiscal. Y entenderlo bien evita muchos sustos innecesarios. En 2026, además, hay un dato clave que ha ganado protagonismo: el mínimo exento de retención, que protege especialmente a quienes cobran salarios más bajos. Saber dónde encaja tu sueldo dentro de la tabla es la mejor forma de comprobar si tu empresa está aplicando correctamente las retenciones.

Cómo funciona realmente el sistema de tramos del IRPF en tu nómina

El IRPF es un impuesto progresivo. Esto significa que no todo tu salario paga el mismo porcentaje. Hacienda divide tu renta anual en bloques. Cada bloque tributa a un tipo distinto, que va aumentando conforme suben los ingresos.

Para el ejercicio 2025-2026, la escala estatal arranca en el 19% para los primeros 12.450 euros anuales. A partir de ahí, los tipos suben de forma escalonada hasta alcanzar el 47% en el caso de rentas superiores a 300.000 euros.

Es importante insistir en algo que suele generar confusión: si tu sueldo aumenta y pasas a un tramo superior, no todo tu salario empieza a tributar al tipo más alto. Tan sólo la parte que supera el límite anterior lo hace. Por eso, una subida salarial nunca debería traducirse en un salario neto inferior.

La tabla estatal de retenciones para 2026

Esta es la escala estatal vigente para la campaña 2025-2026:

Hasta 12.450 euros: 19%

De 12.450 a 20.200 euros: 24%

De 20.200 a 35.200 euros: 30%

De 35.200 a 60.000 euros: 37%

De 60.000 a 300.000 euros: 45%

Más de 300.000 euros: 47%

Estos porcentajes corresponden únicamente al tramo estatal. A ellos hay que sumar el tramo autonómico, que puede variar según la comunidad autónoma en la que residas.Así, el resultado final que aparece en tu nómina es la suma de ambos componentes.

El mínimo exento que cambia muchas nóminas

Uno de los puntos más relevantes para 2026 es el mínimo exento de retención, fijado en 15.876 euros anuales para contribuyentes sin hijos. Esto significa que quienes perciban ingresos por debajo de esa cifra no deberían sufrir retenciones significativas. La medida ha cobrado especial importancia en el contexto del Salario Mínimo Interprofesional, ya que busca evitar que los incrementos salariales en los niveles más bajos se vean neutralizados por la fiscalidad.

Además, el sistema contempla reducciones específicas para rendimientos del trabajo inferiores a 20.000 euros anuales. Estas reducciones suavizan el salto hacia los tramos intermedios y reducen la carga efectiva en sueldos modestos.

El papel del tramo autonómico

No todo depende del Estado. Cada comunidad autónoma tiene capacidad normativa para ajustar su parte del IRPF. Por eso, dos trabajadores con el mismo salario pueden tener retenciones ligeramente distintas si residen en territorios diferentes. En los últimos años, regiones como Madrid o Andalucía han aplicado medidas de deflactación, es decir, han ajustado sus escalas a la inflación. Esto permite que el impacto de las subidas salariales no empuje automáticamente a más contribuyentes a tramos superiores.

En otras comunidades, donde no se han aplicado estos ajustes, la retención puede resultar algo más elevada. La diferencia no suele ser drástica, pero sí perceptible.

Por qué conviene revisar tu nómina

La retención que practica tu empresa no es un número al azar. Se calcula teniendo en cuenta varios factores como el salario bruto anual, tipo de contrato, situación familiar, discapacidad si la hubiera y comunidad autónoma de residencia. Un error en cualquiera de estos datos puede provocar que te retengan menos de lo debido, lo que podría traducirse en un pago adicional al presentar la declaración. O al contrario, una retención excesiva que se recuperará meses después vía devolución.

Por eso es recomendable comprobar que la empresa dispone de tu información actualizada. Un cambio en el estado civil o el nacimiento de un hijo puede modificar el porcentaje aplicable.

Qué ocurre si te suben el sueldo

Uno de los miedos más frecuentes es que una subida salarial salte de tramo y termine reduciendo el dinero neto que llega a la cuenta. Como hemos explicado, esto no sucede porque el sistema es progresivo. De este modo, sólo la parte del salario que supera el límite del tramo anterior tributa al tipo superior. El resto mantiene el porcentaje correspondiente a su bloque. Es un mecanismo diseñado precisamente para evitar penalizar las mejoras salariales.