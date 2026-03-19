Guerra Irán en directo hoy 19 marzo 2026 | Últimas noticias y reacciones de Trump en vivo
La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán alcanza hoy, 19 de marzo, su día 20 en un escenario de máxima tensión, con ataques casi diarios y el temor creciente a una escalada en todo Oriente Medio. Desde finales de febrero, la ofensiva conjunta ha evolucionado desde objetivos militares hacia infraestructuras energéticas y zonas urbanas, dejando miles de muertos en Irán, Líbano y otros puntos de la región. La situación humanitaria empeora con cientos de miles de desplazados que han tenido que abandonar sus hogares ante la intensidad de los bombardeos.
Última hora en Oriente Medio: bombardeos, amenazas y riesgo de escalada
En las últimas horas, Israel ha intensificado los ataques selectivos y asegura haber eliminado a figuras clave del aparato de seguridad iraní, mientras Teherán responde con el lanzamiento de misiles contra territorio israelí y acciones contra intereses de países aliados de Washington en el Golfo. Donald Trump sostiene que el régimen iraní “se está derrumbando” y lanza advertencias directas a la Guardia Revolucionaria, mientras las capitales europeas piden contención. La comunidad internacional sigue con preocupación la evolución del conflicto, que ya ha convertido puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz y Líbano en focos de inestabilidad global.
Israel anuncia la muerte de «más de 20» supuestos miembros de Hezbolá en operaciones en el sur de Líbano
El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte de «más de 20» supuestos integrantes del partido-milicia chií Hezbolá en operaciones terrestres llevadas a cabo durante el último día en el sur de Líbano, en el marco de la campaña de bombardeos e invasión terrestre al hilo del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán.
Así, ha manifestado que «durante las últimas 24 horas, más de 20 terroristas han sido eliminados y decenas de estructuras militares de Hezbolá han sido destruidas», antes de agregar que los militares «localizaron y confiscaron numerosas armas, incluidos «lanzacohetes», «cohetes anticarro» y «otro equipamiento militar».
El Banco de Japón mantiene tipos, pero avisa del impacto en la inflación del petróleo por la guerra en Irán
El Consejo de Política Monetaria del Banco de Japón ha decidido mantener sin cambios el tipo de interés de referencia «en torno al 0,75%», aunque la institución ha advertido de la necesidad de vigilar el impacto que la subida de los precios del petróleo a raíz del conflicto en Oriente Próximo pueda tener en la inflación.
«Debe prestarse atención al impacto del aumento de los precios del petróleo crudo en las perspectivas de la inflación subyacente», ha señalado la entidad, que tomó la decisión de mantener estable el precio del dinero por una mayoría de ocho votos a favor, frente a uno en contra.
El precio del petróleo se dispara a 113 dólares
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se disparaba más de un 5% a las 8.26 horas y cotizaba por encima de los 113 dólares antes de la apertura de las Bolsas en Europa, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.
Irán habla de «ignominiosa retirada» de Trump
Las autoridades de Irán han ironizado este jueves con la «ignominiosa retirada» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que éste asegurara que Israel «no volverá a atacar» el campo gasístico de South Pars, lo que llevó a las fuerzas iraníes a responder con ataques contra instalaciones energéticas en la región, incluida una de gas licuado en Qatar, en el marco del conflicto desatado por la ofensiva israelí-estadounidense lanzada el 28 de febrero contra el país asiático.
Macron aboga por una «moratoria» sobre los ataques contra instalaciones de suministro de energía y agua
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reivindicado la importancia de implementar una «moratoria» sobre los ataques dirigidos contra infraestructuras civiles y, en especial, de suministro de energía y agua en Oriente Próximo, en el marco de las hostilidades en la zona tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y la subsiguiente respuesta del país asiático a la misma apuntando a territorio israelí y bases estadounidenses.
Milicias proiraníes de Irak acusan a EEUU e Israel de un bombardeo con un muerto
Al menos una persona ha muerto y «varias» han resultado heridas este jueves en un ataque contra una base de las milicias proiraníes de Irak conocidas como Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en el aeropuerto de Al Siniya, en la gobernación de Saladino.
Irán ejecuta a tres condenados por las protestas de enero
Las autoridades de Irán han ahorcado a tres personas condenadas por los asesinatos de dos miembros de las fuerzas de seguridad iraníes en el marco de los disturbios durante las protestas antigubernamentales del pasado mes de enero, las cuales fueron fuertemente reprimidas por el país centroasiático, donde se registraron miles de víctimas mortales, si bien las cifras oscilan entre las dadas por Teherán y las comunicadas por organizaciones no gubernamentales.
Hasta 12 países árabes o musulmanes condenan los ataques de Irán
Los ministros de Exteriores de una docena de países árabes o de mayoría musulmana han emitido una declaración conjunta en la que han reiterado su condena a los ataques realizados por Irán en Oriente Medio, justificados como represalia por la ofensiva de Estados Unidos e Israel, y han instado a Teherán a cesar tales operaciones, al tiempo que han destacado su derecho a defenderse.
Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán en directo: última hora del conflicto
Arrancamos este directo para seguir minuto a minuto la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que entra en su día 20 en un contexto de máxima tensión internacional. Los ataques se intensifican en varios frentes, con nuevos bombardeos, respuestas con misiles y un creciente temor a una escalada regional. Aquí te contamos en tiempo real todas las claves, reacciones y últimas noticias de un conflicto que mantiene en alerta a la comunidad internacional.
Trump podría presionar a Japón para que ayude en la guerra con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría aprovechar una reunión en la Casa Blanca con la primera ministra de Japón el jueves para presionar en busca de ayuda en la guerra contra Irán, lo que coloca a Sanae Takaichi en una situación delicada, mientras Tokio sopesa cuánto apoyo puede ofrecer.