Guerra Irán en directo hoy 19 marzo 2026 | Últimas noticias y reacciones de Trump en vivo

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán alcanza hoy, 19 de marzo, su día 20 en un escenario de máxima tensión, con ataques casi diarios y el temor creciente a una escalada en todo Oriente Medio. Desde finales de febrero, la ofensiva conjunta ha evolucionado desde objetivos militares hacia infraestructuras energéticas y zonas urbanas, dejando miles de muertos en Irán, Líbano y otros puntos de la región. La situación humanitaria empeora con cientos de miles de desplazados que han tenido que abandonar sus hogares ante la intensidad de los bombardeos.

Última hora en Oriente Medio: bombardeos, amenazas y riesgo de escalada

En las últimas horas, Israel ha intensificado los ataques selectivos y asegura haber eliminado a figuras clave del aparato de seguridad iraní, mientras Teherán responde con el lanzamiento de misiles contra territorio israelí y acciones contra intereses de países aliados de Washington en el Golfo. Donald Trump sostiene que el régimen iraní “se está derrumbando” y lanza advertencias directas a la Guardia Revolucionaria, mientras las capitales europeas piden contención. La comunidad internacional sigue con preocupación la evolución del conflicto, que ya ha convertido puntos estratégicos como el estrecho de Ormuz y Líbano en focos de inestabilidad global.