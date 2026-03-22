Última hora de la guerra de Irán en directo hoy | Trump amenaza con destruir las centrales eléctricas iraníes si no se reabre el estrecho de Ormuz
Sigue en directo las noticias de última hora de la guerra entre Irán contra EEUU e Israel
La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán alcanza ya su día 24 en un escenario de máxima tensión, con una escalada que no deja margen a la calma. Donald Trump ha lanzado una amenaza directa al advertir que podría “destruir” las centrales eléctricas iraníes si no se reabre el estrecho de Ormuz en 48 horas, mientras el bloqueo mantiene el precio del petróleo por encima de los 100 dólares el barril. En paralelo, Irán ha elevado el nivel del conflicto al lanzar por primera vez un misil de largo alcance contra la base estadounidense de Diego García, en un movimiento que amplía el radio de la guerra.
Escalada militar sin precedentes entre Irán, EEUU e Israel
Estados Unidos asegura haber destruido gran parte de la armada iraní en el Golfo, con más de 130 navíos neutralizados, y afirma tener superioridad aérea total sobre el país. Por su parte, Israel ha intensificado los bombardeos, atacando objetivos en el mar Caspio y en Teherán, incluido el Centro Malek Ashtar vinculado a armamento nuclear. La ofensiva ha provocado también impactos en Jerusalén por fragmentos de misiles iraníes, dejando heridos, mientras el Ministerio de Defensa israelí advierte de una ofensiva “sin precedentes” para debilitar al régimen iraní, que responde con nuevos ataques con drones y misiles en el Golfo y Líbano.
Últimas noticias en Oriente Medio: bombardeos, amenazas y consecuencias económicas
- El uso de misiles balísticos de alcance intermedio por parte de Irán ha demostrado que su arsenal ahora puede alcanzar los países de Europa, entre ellos, España.
- La dictadura de los ayatolás de Irán ha afirmado que su instalación nuclear de Natanz fue atacada por segunda vez en la guerra actual.
- Australia y los Emiratos Árabes Unidos han sido los últimos países en respaldar una declaración conjunta, firmada ya por 22 naciones, que señala su disposición a ayudar a garantizar la seguridad del Estrecho de Ormuz.
- El Pentágono ha enviado tres buques de guerra y miles de infantes de marina adicionales a Oriente Medio, en el segundo despliegue de infantes de marina en la región en la última semana.
Ataque fallido contra un buque cerca de Emiratos Árabes eleva la tensión en Ormuz
Las autoridades marítimas británicas han informado de un nuevo incidente en aguas cercanas a Emiratos Árabes Unidos, donde un proyectil ha caído muy cerca de un buque que navegaba a unas quince millas náuticas de la costa. Según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, la explosión se produjo junto a la embarcación, aunque toda la tripulación se encuentra a salvo. El suceso tuvo lugar frente a la ciudad de Sarja, en las proximidades del estratégico estrecho de Ormuz, una zona especialmente sensible donde Irán ha intensificado sus ataques contra el tráfico marítimo en las últimas semanas, en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel.
Entra en vigor la rebaja del IVA de carburantes, luz y gas en España
La reducción del IVA al 10% aplicada a los carburantes, la electricidad y el gas ha entrado en vigor este domingo 22 de marzo en España, tras su publicación el día anterior en el Boletín Oficial del Estado. La medida, anunciada por el presidente Pedro Sánchez, busca aliviar el impacto económico de la escalada del conflicto con Irán, que ha provocado un fuerte aumento de los precios energéticos y de la inflación en las últimas semanas.
Trump fija un ultimátum a Irán y amenaza con atacar infraestructuras clave
Donald Trump llegó incluso a concretar cuál sería el primer objetivo de Estados Unidos si Irán ignora sus advertencias: “empezando por la más grande”, en referencia a posibles infraestructuras clave. El mensaje fue publicado durante la madrugada del sábado al domingo, hora española, y fijaba un plazo muy claro para Teherán. Según sus palabras, la fecha límite antes de una posible respuesta militar estadounidense se situaría en la madrugada del lunes al martes, elevando aún más la tensión en el conflicto.
Máxima tensión en el estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado este sábado una dura advertencia a Irán: amenaza con atacar sus centrales eléctricas si no restablece el tráfico en el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas. El ultimátum llega en plena escalada de tensión, tras los ataques iraníes contra buques en este paso estratégico como respuesta a la ofensiva sorpresa iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.
Guerra en Oriente Medio, en directo hoy 22 de marzo: última hora del conflicto
Arranca la cobertura en directo de este 22 de marzo marcada por una escalada que no da tregua en Oriente Medio. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en una fase crítica tras más de tres semanas de ataques continuos, con el foco puesto en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro energético mundial. Las amenazas cruzadas, los bombardeos y los movimientos militares elevan la tensión internacional, mientras la comunidad global sigue de cerca un conflicto que amenaza con extenderse aún más en la región.
Irán asegura que el paso por Ormuz permanecerá abierto excepto para sus «enemigos»
Irán ha asegurado este domingo que el estrecho de Ormuz sigue abierto a la navegación internacional, aunque con una excepción clara: Estados Unidos e Israel. La advertencia llega tras el ultimátum de 48 horas lanzado por Donald Trump para reabrir completamente este paso estratégico. “El estrecho está abierto para todos, excepto para los enemigos”, afirmó el embajador iraní en Londres y representante ante la Organización Marítima Internacional, Ali Musavi, según medios oficiales iraníes.