Última hora de la guerra de Irán en directo hoy | Trump amenaza con destruir las centrales eléctricas iraníes si no se reabre el estrecho de Ormuz

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán alcanza ya su día 24 en un escenario de máxima tensión, con una escalada que no deja margen a la calma. Donald Trump ha lanzado una amenaza directa al advertir que podría “destruir” las centrales eléctricas iraníes si no se reabre el estrecho de Ormuz en 48 horas, mientras el bloqueo mantiene el precio del petróleo por encima de los 100 dólares el barril. En paralelo, Irán ha elevado el nivel del conflicto al lanzar por primera vez un misil de largo alcance contra la base estadounidense de Diego García, en un movimiento que amplía el radio de la guerra.

Escalada militar sin precedentes entre Irán, EEUU e Israel

Estados Unidos asegura haber destruido gran parte de la armada iraní en el Golfo, con más de 130 navíos neutralizados, y afirma tener superioridad aérea total sobre el país. Por su parte, Israel ha intensificado los bombardeos, atacando objetivos en el mar Caspio y en Teherán, incluido el Centro Malek Ashtar vinculado a armamento nuclear. La ofensiva ha provocado también impactos en Jerusalén por fragmentos de misiles iraníes, dejando heridos, mientras el Ministerio de Defensa israelí advierte de una ofensiva “sin precedentes” para debilitar al régimen iraní, que responde con nuevos ataques con drones y misiles en el Golfo y Líbano.

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