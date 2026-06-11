La psicología ha llegado a la conclusión de que las personas que duermen con sus mascotas comparten este beneficio emocional

Dormir con tu mascota ya es más que una costumbre para muchas personas, lo que para algunos es simplemente una muestra de cariño, para la psicología es un momento mucho más profundo. Este gesto se relaciona con el bienestar emocional, la sensación de seguridad y la creación de vínculos afectivos, haciéndolos más sólidos entre las personas y sus animales de compañía. La presencia de una mascota durante la noche puede convertirse en una fuente de apoyo emocional que ayuda a muchas personas a sentirse más relajadas al final del día.

Dormir junto a un perro o un gato puede reforzar sentimientos de compañía y cercanía emocional. Para muchas personas, saber que su mascota está cerca genera una sensación de tranquilidad que facilita desconectar de las preocupaciones diarias.

La interacción con los animales de compañía puede favorecer a la reducción del estrés y contribuir a un estado de mayor relajación antes de dormir, un tema especialmente sensible en un día a día con ritmo acelerado y con sobrecarga mental.

La oxitocina y su relación con las mascotas

Cuando compartimos tiempo con nuestras mascotas, especialmente en momentos tranquilos como antes de dormir, nuestro cuerpo puede liberar oxitocina, una hormona relacionada con el afecto, la confianza y los vínculos emocionales. Es la misma sustancia que interviene en muchas relaciones cercanas y que nos ayuda a sentirnos acompañados, seguros y conectados con quienes nos rodean. Por eso, muchas personas experimentan una sensación de calma especial cuando su perro o su gato duerme a su lado.

El contacto cotidiano con una mascota, ya sea mediante caricias, juegos o simplemente compartiendo la noche, puede estimular la liberación de oxitocina. Consecuencia de ello, se llega a experimentar una mayor sensación de calma y satisfacción emocional, reforzando aún más el vínculo con su animal de compañía.

Combatir la soledad con animales

La psicología destaca que aunque muchas personas viven rodeadas de familiares o amigos, no siempre encuentran momentos de conexión emocional que valgan la pena durante el día, las mascotas, en cambio, ofrecen una presencia constante.

Descansar con ellas puede convertirse en un momento de confort. Para sus dueños supone el último momento de tranquilidad antes de terminar la jornada y una forma de afrontar con más serenidad situaciones de estrés, ansiedad o sentimientos de soledad.

No todas las personas sienten lo mismo

A pesar de los beneficios emocionales, no nos podemos olvidar de que cada caso es diferente. Mientras algunas personas descansan mejor junto a sus mascotas, otras pueden ver alterado su sueño debido a movimientos, ruidos o interrupciones durante la noche.

Hay que encontrar un equilibrio entre el bienestar emocional y la calidad del descanso. Lo importante no es necesariamente compartir la misma cama, sino mantener una relación cercana que genere seguridad, afecto y estabilidad emocional. Hay quienes optan por tenerlas cerca aunque no sea dentro de la cama y sienten la misma sensación de calma y compañía.