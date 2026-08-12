Los mejores miradores de Madrid para ver el eclipse: los puntos más altos desde donde mirar al cielo

Madrid se prepara para vivir una de las tardes más especiales del verano. Hoy 12 de agosto, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol y llegará a ocultar aproximadamente el 99% del disco solar en Madrid capital. Durante unos minutos, la ciudad quedará sumida en una extraña luz de crepúsculo, a pesar de que todavía será por la tarde. El eclipse comenzará alrededor de las 19:30 horas y alcanzará su punto máximo en Madrid sobre las 20:32 horas. Aunque el espectáculo será visible desde prácticamente toda la ciudad, no todos los lugares ofrecen las mismas condiciones para disfrutarlo. Buscar un punto elevado, con el horizonte despejado y mirando hacia el oeste será clave.

Hay además una diferencia importante: el eclipse será parcial en Madrid capital. La franja de totalidad atravesará zonas del norte de la Comunidad de Madrid, pero no la ciudad. Por eso, desde la capital quedará un pequeño porcentaje del Sol visible y será necesario mantener las gafas especiales de protección durante toda la observación.

1. Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI

Es una de las opciones más interesantes para quienes quieran disfrutar del fenómeno en un espacio amplio. El Ayuntamiento de Madrid ha habilitado este parque como punto oficial de observación, con grandes zonas abiertas y un horizonte relativamente despejado. Además, su menor contaminación lumínica respecto al centro puede ayudar a apreciar mejor cómo cambia la iluminación a medida que avanza el eclipse.

2. Cerro del Tío Pío

Las famosas Siete Tetas de Vallecas son uno de los mejores balcones naturales de Madrid y prometen convertirse en uno de los puntos más concurridos durante el eclipse. Desde sus colinas se puede contemplar una amplia panorámica de la ciudad y la sierra. Si este es el lugar elegido, lo mejor será llegar con bastante antelación, ya que las vistas y el fenómeno astronómico harán que la afluencia sea elevada.

3. Templo de Debod

Pocas postales pueden competir con un eclipse visto desde el Templo de Debod. El monumento ofrece una de las panorámicas más conocidas del oeste de Madrid y un horizonte abierto hacia la Casa de Campo. Es, probablemente, una de las opciones más atractivas para quienes quieran combinar eclipse y fotografía, aunque también será uno de los lugares con mayor concentración de espectadores.

4. Cerro de Garabitas, en la Casa de Campo

Para escapar de las grandes aglomeraciones, el Cerro de Garabitas puede ser una alternativa mucho más tranquila. Su posición elevada permite disponer de un horizonte amplio y buenas condiciones para seguir el fenómeno. Eso sí, al tratarse de una zona más apartada, conviene planificar el regreso antes de que anochezca.

5. Dehesa de la Villa y Cuña Verde de Latina

Quienes prefieran quedarse lejos de los puntos más turísticos pueden optar por la Dehesa de la Villa, que cuenta con diferentes zonas abiertas desde las que observar el cielo. También resulta interesante el Parque de la Cuña Verde de Latina, con varios puntos elevados y panorámicas despejadas. Es una opción especialmente recomendable para quienes busquen menos aglomeraciones sin salir de Madrid.