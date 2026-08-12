Lamine Yamal tira la casa por la ventana por sus 19: fiestón VIP, más de 100 invitados y una masía de película

Lamine Yamal ha esperado unas semanas, pero finalmente ha celebrado su 19 cumpleaños por todo lo alto. El futbolista cumplió años el pasado 13 de julio, en plena disputa del Mundial, por lo que la celebración tuvo que quedar aparcada hasta encontrar el momento perfecto para reunir a familiares, amigos y buena parte de su círculo más cercano. La espera ha merecido la pena: el jugador del FC Barcelona y de la Selección española ha organizado un auténtico fiestón en una espectacular masía a las afueras de Barcelona, rodeado de más de un centenar de invitados y con la privacidad como una de las grandes prioridades.

La celebración tuvo lugar este martes 11 de agosto por la noche en Mas de Sant Lleí, una impresionante finca situada en Vilanova del Vallès, a unos 15 minutos de Barcelona. Un escenario que poco tiene que ver con una discoteca al uso. La propiedad se extiende sobre más de 40 hectáreas y cuenta con alrededor de 30.000 metros cuadrados de jardines, zonas verdes, un lago artificial, un mirador e incluso helipuerto. Un auténtico oasis de lujo y tranquilidad que encaja a la perfección con la fiesta que Yamal quería organizar lejos de miradas indiscretas.

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La elección del lugar tampoco parece casual. Después de la enorme repercusión que tuvo su cumpleaños número 18, el futbolista habría apostado esta vez por blindar mucho más la celebración. El recinto ofrece precisamente el nivel de intimidad que buscaba para una noche en la que estaban convocados familiares, amigos de la infancia, compañeros de vestuario y rostros conocidos del mundo de la música, el deporte y las redes sociales. La lista completa de invitados se ha mantenido bajo una estricta confidencialidad, aunque algunos nombres sí han trascendido.

Entre los asistentes estuvieron Gavi y Fermín López, compañeros de Lamine Yamal tanto en el Barcelona como en la Selección española. La celebración reunió además a cantantes, artistas e influencers, aunque por el momento no se ha desvelado públicamente quiénes fueron todos los rostros VIP que completaron la lista. Lo que sí ha trascendido es que la fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche y que el ambiente fue de auténtica celebración entre amigos. Y es que el cumpleaños de Lamine Yamal se ha convertido ya en uno de esos acontecimientos que despiertan enorme expectación incluso antes de que se conozcan todos los detalles.

El año pasado, cuando celebró sus 18, el futbolista reunió a más de 200 invitados en una fiesta celebrada en Olivella que contó con una impresionante nómina de famosos. Por allí pasaron nombres como Bizarrap, Bad Gyal, Quevedo o Nicki Nicole, además de influencers como Marta Díaz o IlloJuan y compañeros del Barcelona como Gavi, Alejandro Balde o Robert Lewandowski. Aquella celebración, sin embargo, terminó marcada por una fuerte polémica relacionada con el personal contratado para el evento, una controversia a la que el propio Lamine respondió públicamente restándole importancia.

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Este año, en cambio, el futbolista parece haber querido bajar el ruido y subir el nivel de privacidad. La finca escogida permite precisamente que los invitados puedan disfrutar de la noche sin estar expuestos a las miradas de curiosos. Los jardines, el lago y las enormes dimensiones de la propiedad ofrecen además un escenario mucho más espectacular para una fiesta de estas características. La propia finca se presenta como un espacio de «elegancia, naturaleza y alta gastronomía», especializado en grandes celebraciones.

La historia del lugar también está a la altura de la ocasión. Mas de Sant Lleí tiene orígenes que se remontan al siglo XII, ya que existen documentos relacionados con el recinto desde 1129. A lo largo de los siglos pasó por diferentes propietarios y terminó adquiriendo el aspecto de residencia señorial que conserva actualmente. Rodeada de naturaleza y con diferentes espacios destinados a grandes eventos, la masía se ha convertido en uno de los enclaves más exclusivos para celebraciones en Cataluña.

Además del espectacular escenario, la finca ofrece una gastronomía de primer nivel y una apuesta por la sostenibilidad. Sus instalaciones cuentan con paneles solares, sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia y productos procedentes de huertos y granjas locales. Un detalle que completa una celebración que, al menos por el lugar elegido, ha querido cuidar hasta el último detalle.

Inés García, la gran incógnita del fiestón de Lamine Yamal

También había expectación por saber si Inés García Santos, pareja de Lamine Yamal, estaría presente en el gran festejo. La influencer no ha compartido imágenes de la fiesta, por lo que su presencia en la celebración no ha quedado confirmada públicamente. Sí se sabe, sin embargo, que ambos disfrutaron de una celebración más íntima el día anterior junto a la familia del futbolista en el restaurante La Cúpula del Garraf. Un gesto que apunta a que la pareja continúa unida pese a los constantes rumores que han rodeado su relación durante los últimos meses.

La fiesta de los 19 llega, además, en un momento especialmente importante para Lamine Yamal. Con apenas 19 años, el futbolista se ha consolidado como una de las grandes estrellas del fútbol mundial y acaba de vivir un verano especialmente intenso junto a la Selección española.