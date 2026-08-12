‘Los Simpson’ ya lo predijeron: el error de Marge que no deberías repetir hoy viendo el eclipse

El fenómeno astronómico que este miércoles 12 de agosto de 2026 reúne a millones de espectadores para presenciar un eclipse total de sol -con una visibilidad privilegiada en gran parte de España- apunta de nuevo a Los Simpson como un pozo de sabiduría. Aunque, en esta ocasión, la serie de animación ha roto el patrón habitual de sus conocidas predicciones o profecías.

Lejos de hacerse viral tras un suceso que confirma una coincidencia fortuita, Los Simpson vuelven a abordar la actualidad de forma preventiva, con un capítulo que advierte sobre cómo no se debe actuar al ver el eclipse solar. La secuencia en cuestión sirve a modo de llamada de atención sobre un comportamiento que a Marge le cuesta caro.

El fragmento pertenece al episodio Adiós, Maggie, adiós (Gone Maggie Gone), el decimotercer capítulo de la vigésima temporada de la producción (20×13), emitido por primera vez en el año 2009. En la entrega, la población de Springfield se moviliza con entusiasmo ante un eclipse total de sol.

Durante los preparativos, Homer intenta elaborar un dispositivo casero para poder vivir la experiencia del evento en familia. Pero surgen los problemas: la iniciativa fracasa y desencadena el conflicto, y Marge decide mirar fijamente a la estrella solar sin las garantías necesarias. La madre de Bart, Lisa y Maggie sufre una lesión ocular grave que le provoca una ceguera de carácter temporal.

El daño diagnosticado obliga a Marge a permanecer con los ojos vendados durante 14 días, en los que debe guardar reposo absoluto y, con ello, se siguen acumulando los problemas: Homer se ve superado por la gestión doméstica ante la incapacidad de Marge de asumirla, hasta tal punto que las ratas terminan invadiendo la cocina.

El daño ocular que sufre Marge no es una exageración del guion, sino la representación animada de una amenaza contrastada. La observación solar directa, sin la debida protección específica y homologada, conlleva lesiones oculares severas e irreversibles. Los Simpson se convierten, ante el fenómeno del eclipse solar, en una guía práctica, como un ejemplo a NO seguir.