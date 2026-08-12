Miguel Bosé activa las alarmas y pide no mirar el eclipse hoy: «Ni se os ocurra mirar el eclipse. Mal rollo. Malas consecuencias»

España se prepara este miércoles para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más esperados: el eclipse solar total que podrá contemplarse desde una amplia franja del país. La expectación ha llevado a miles de personas a desplazarse a distintos puntos de la península para intentar disfrutar de uno de los espectáculos naturales más impresionantes.

Sin embargo, junto a la emoción por el fenómeno, también han aumentado las advertencias sobre la necesidad de observarlo correctamente. Una de las más llamativas ha llegado de la mano de Miguel Bosé, que ha lanzado un mensaje a través de sus redes sociales para advertir de los riesgos de mirar directamente al Sol durante el eclipse.

«Ni se os ocurra mirar el eclipse. Mal rollo. Malas consecuencias», ha señalado el cantante en su perfil de X.

NI SE OS OCURRA MIRAR EL ECLIPSE. MAL ROLLO. MALAS CONSECUENCIAS. — Miguel Bosé (@boseofficial) August 12, 2026

El peligro de mirar un eclipse sin gafas

Un eclipse solar puede generar una falsa sensación de seguridad. A medida que la Luna va ocultando el disco solar, el cielo comienza a oscurecerse y el Sol parece perder intensidad.

Pero esa disminución de luminosidad no significa que sea seguro mirarlo directamente.

Incluso cuando la Luna ha cubierto la mayor parte del Sol, la pequeña porción de superficie solar que permanece visible continúa emitiendo una cantidad de radiación suficiente para provocar lesiones en la retina.

El daño puede producirse incluso aunque la persona no sienta dolor en ese momento. Por este motivo, los expertos recomiendan utilizar gafas específicas para la observación solar, diseñadas para bloquear la radiación peligrosa. Las gafas de sol convencionales no ofrecen la protección necesaria.

Las gafas de sol normales no sirven, ya que una de las recomendaciones más importantes para quienes quieran observar el fenómeno es no utilizar métodos improvisados. Las gafas de sol convencionales no protegen los ojos lo suficiente para observar directamente el Sol.

Tampoco deben utilizarse cristales oscuros, negativos fotográficos, radiografías, filtros caseros o cualquier otro material que no esté diseñado específicamente para la observación solar. Lo adecuado es emplear gafas o visores solares homologados, que cumplan los requisitos correspondientes para mirar al Sol. La referencia habitual para este tipo de productos es la norma ISO 12312-2.