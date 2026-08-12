Pérez-Reverte desgrana ‘La Odisea’ de Nolan y el ‘error’ con Helena de Troya: «Di un salto, y no de entusiasmo»

La esperada adaptación cinematográfica de La Odisea de Christopher Nolan, convertida en un rotundo éxito comercial que ha superado los registros de Oppenheimer, ha generado un intenso debate cultural al que se ha sumado Arturo Pérez-Reverte. El autor de El capitán Alatriste, conocido por su afinidad con la narrativa épica y los códigos del mundo antiguo, ha trasladado su análisis, cargado de matices, en el que contrapone la solidez de la producción con objeciones sobre el casting.

El escritor ha catalogado la propuesta de Nolan como «una gran película», con el matiz de que logra ese estatus con «licencias nolanescas aparte». Con esta afirmación, Pérez-Reverte valida el impacto del largometraje como una obra de entretenimiento a gran escala, pero al mismo tiempo marca distancias con las libertades creativas del director británico respecto al texto original de Homero.

Sobre el reparto de ‘La Odisea’ de Nolan

Los contras de mayor peso para Pérez-Reverte se concentran en la elección de algunos de los integrantes del reparto para interpretar a los personajes del mito homérico:

Helena de Troya : Pérez-Reverte ha sido tajante sobre la primera impresión que le produjo ver en la pantalla de la sala de cine a Lupita Nyong’o dando vida a Helena de Troya. El autor confiesa que dio «un salto en la butaca», y no fue por «entusiasmo», ha dicho para señalar que no le convence.

: Pérez-Reverte ha sido tajante sobre la primera impresión que le produjo ver en la pantalla de la sala de cine a dando vida a Helena de Troya. El autor confiesa que dio «un salto en la butaca», y no fue por «entusiasmo», ha dicho para señalar que no le convence. Odiseo o Ulises: Tampoco le convence Matt Damon como el héroe griego. Según Pérez-Reverte, el protagonista parece más «un tío de Arkansas que no se entera de nada» que un «héroe mediterráneo», tal y como se describe este perfil en la literatura clásica. Además, la interpretación de Damon no le transmite astucia, grandeza, tono épico ni verdadero arrepentimiento, emociones que se esperan del personaje.

Otros actores para dar vida a Odiseo

Arturo Pérez-Reverte ha destacado el trabajo de otros actores que también han dado vida en otras producciones al rey de Ítaca, a su juicio, de forma mucho más convincente que Matt Damon. Ha apuntado el nombre del británico Ralph Fiennes en El regreso de Ulises (Uberto Pasolini, 2025), por captar con precisión la complejidad del personaje. Además, ha sugerido un nuevo rostro para Odiseo: el del actor español Luis Zahera que, según entiende Reverte, tiene un perfil idóneo para captar la naturaleza ruda y estratega del héroe y traslarda al espectador.

Finalmente, el autor de Territorio comanche señala una brecha cultural abierta por Hollywood, sostiene, por la dificultad de las superproducciones y del público contemporáneo para comprender e interpretar de forma fiel la moralidad, los dilemas y la naturaleza trágica que articulan el universo homérico.