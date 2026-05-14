Christopher Nolan levanta la polémica: confirma que la keniata Lupita Nyong’o será Helena de Troya en ‘La Odisea’

Christopher Nolan ha despejado cualquier tipo de duda: que la keniata Lupita Nyong’o interpretará a Helena de Troya en La Odisea ya no es una especulación, es un hecho. La actriz encarnará a dos personajes: a la mujer más bella de todas las mortales y a su hermana, Clitemnestra.

La polémica está servida. La decisión ha dividido opiniones, ya que Lupita Nyong’o asume dar vida a un personaje del que ya existen referencias cinematográficas (Diane Kruger en la película de Wolfgang Petersen) y que, además, según la descripción que hace Homero en La Odisea y La Ilíada, es «poseedora de una belleza divina y sobrenatural que justifica la guerra», con «blancos brazos» y «cabello precioso». Es decir, el aspecto de la actriz no se corresponde con el del personaje de Homero. Por su parte, Hesíodo destaca en Trabajos y días su «cabello rubio». Así, Christopher Nolan se ha embarcado en su propia aventura épica, literalmente.

Helena de Troya es la esposa del rey de Esparta, Menelao (Jon Bernthal), y la mujer más hermosa del mundo, hasta el punto de desatar un conflicto bélico. Según la mitología griega, el príncipe troyano Paris la raptó, y la fuga desencadenó la guerra de Troya.

Helena de Troya

Los mitos griegos -que también recogen que Helena fue secuestrada siendo niña por el héroe ateniense Teseo y rescatada por sus hermanos, los gemelos Polideuces (Cástor y Pólux)- relatan que Menelao convenció a su hermano Agamenón para asediar la ciudad de Troya con un gran ejército. Además, todos los líderes griegos habían prometido proteger a Helena de cualquier daño cuando se casó con el rey. Con la victoria de los griegos y la vuelta de Helena a Micenas, con Menelao, pasó a ser una personalidad despreciada, tachada de inmoral.

En cuanto a sus raíces, Zeus se disfrazó de cisne para engañar a Leda, reina de Esparta, y seducirla, una trampa que dio como resultado el huevo del que nació Helena de Troya, aunque otras versiones de la tradición oral apuntan que la madre de Helena era la diosa Némesis. Clitemnestra era la tercera hermana de Helena y la esposa de Agamenón y éste, a su vez, era hermano de Menelao.

Nolan también ha confirmado que no habrá ningún dios del Monte Olimpo en su adaptación, puesto que ha optado por reflejarlos a través de las creencias de los personajes. «Lo maravilloso del cine, y del IMAX en particular, es que puedes llevar al espectador a un lugar de inmersión, y hacerlo sentir tormentas, mares turbulentos y fuertes vientos. Que tema al océano y la ira de Poseidón. Eso es mucho más potente que cualquier imagen individual de un dios», declaró el director en Time.

Otras polémicas en ‘La Odisea’

El cineasta también ha recibido críticas por los acentos estadounidenses de los actores y, en mayor medida, por el personaje de Aquiles. Tras la publicación del tráiler, se ha dado por sentado que será Elliot Page quien lo interprete, por lo que se ha cargado contra la poca credibilidad que tendría, de ser así, el guerrero más temido de Grecia. En este caso, se ha recurrido a la comparación con el ejemplo de Brad Pitt en Troya. Aquiles es, según los cantos de Homero, un héroe con la furia de un león y destreza en el combate. Así, las cuotas en el cine vuelven a ser tema de debate.

El reparto de La Odisea, encabezado por Matt Damon como Odiseo y Anne Hathaway como Penélope, lo completan Zendaya (Atenea), Tom Holland (Telémaco), Charlize Theron (Calipso), Robert Pattinson (Antínoo) y John Leguizamo (Eumeo).

La película llegará a los cines el 17 de julio, y es la primera filmada íntegramente en formato IMAX. Las expectativas del público, pese a las críticas, son altas, acordes a la inversión y a cómo se ha exprimido cada dólar: tal y como reveló Anne Hathaway, los actores del elenco se alojaron en lugares mucho más baratos de lo habitual, en una pequeña isla de Sicilia, para que el presupuesto se aprovechase al máximo en la imagen proyectada en pantalla. La factura de La Odisea es de 250 millones de dólares.

La Odisea narra la vuelta a casa del héroe griego Odiseo tras la guerra de Troya. Odiseo luchó 10 años y tardó otros 10 en regresar a la isla de Ítaca, de la que era rey.