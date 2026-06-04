La planta que sustituye a la buganvilla este 2026: elegante, resistente e ideal para terrazas

Con la entrada de la primavera, la decoración floral de las terrazas y balcones coge fuerza. Es una costumbre que la buganvilla se convierta en la protagonista de estos espacios exteriores por su capacidad para cubrir paredes, su resistencia al clima cálido y su espectacularidad. Aunque este año 2026 esta frecuencia cambia y es la camelia japonesa la que lidera el primer puesto, dejando a un lado la buganvilla.

La estética de la Camellia japonica

La camelia japonesa ofrece una estética más estructurada. Sus hojas son verdes brillantes y sus flores de un gran tamaño en tonos blancos, rosas, rojos o combinaciones bicolores. Esto aporta una sensación de orden visual y elegancia. Se sitúa principalmente en espacios contemporáneos o minimalistas y mantiene una estética constante gracias a su follaje denso y su forma compacta.

¿Cuándo florece?

Esta planta japonesa se trata de una especie longeva y que con unos cuidados adecuados puede vivir durante décadas. El periodo en el que florece es entre la primavera y el verano; en concreto, comienza a florecer a finales del otoño y mantiene sus flores durante gran parte del invierno y el inicio de la primavera. Esto la convierte en una buena elección para terrazas que suelen perder vitalidad durante los meses fríos, aportando color cuando otras especies están en reposo.

Pasos de cultivo

La camelia japonesa no es una planta difícil de cultivar, pero requiere de un cuidado específico para que tenga un desarrollo perfecto. Una mata que vive mejor en espacios con semisombra, evitando la exposición directa al sol intenso. Además, necesita suelos ácidos y bien drenados. Se recomienda evitar aguas con alto contenido en cal, ya que afectan a su crecimiento. El riego de la misma debe tener un equilibrio y el sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo sin llegar a encharcarse. Por esa sensibilidad a los cambios grandes y a una especial atención, se considera a la camelia una planta de cuidados moderados, pero no de difícil mantenimiento.

¿Por qué es una buena alternativa?

La camelia es una planta muy resistente cuando se cuidan y respetan los pasos de su cuidado. No requiere podas intensivas y su crecimiento es lento, por eso es perfecta para terrazas pequeñas o espacios donde se quiere conseguir un control estético.