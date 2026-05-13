Los jardineros instan a plantar estas flores tropicales en tu jardín: crecen rápido y van a llenarlo de color en verano
Toma nota de las flores que debes plantar en tu jardín
Investigadores australianos descubren que las plantas también son mineras: hay verduras que extraen un mineral del suelo
La reforma necesaria en el hogar tras los 70 años: "Es la parte de la casa que da más problemas a los jubilados"
Una de las megaciudades del mundo, con más de 20 millones de habitantes, se está hundiendo 30 cm al año y ya podemos verlo desde el espacio
Crecen rápido y van a llenar tu jardín de color en verano, los jardineros instan a plantar unas flores tropicales que son una auténtica joya. Será el momento de empezar a pensar en todo lo que nos estará esperando en estos días en los que podemos empezar a descubrir la esencia de una serie de detalles que pueden acabar siendo claves. Es momento de saber cómo podemos cuidar nuestro jardín para que esté de lo más bonito en verano.
Ha empezado una primavera con mucha lluvia y eso puede significar que la tierra está más que preparada para recibir a esas plantas que pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Estaremos ante un cambio de tendencia que puede llegar en breve y sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará en breve. Si queremos tener una casa con un jardín envidiable, lleno de flores y de buenas sensaciones, aún estamos a tiempo para conseguirlo, es cuestión de ponerse manos a la obra con ello. Estas flores tropicales pueden darte todo lo que necesitas y más, estarán preciosas en verano.
Van a llenar tu jardín de color y crecen muy rápido
Si pensamos que no tenemos tiempo para crear un jardín de esos que enamoran a simple vista, con las flores que necesitamos para descubrir la esencia de un tipo de elementos que pueden ser claves. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que llega sin avisar.
Queremos ver muchas flores en nuestro jardín, quizás en busca de esos colores que pueden cambiarlo todo. Estamos ante un giro importante de guion que puede convertirse en la antesala de algo más. Con algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve.
Es hora de descubrir una de las plantas que nos recomiendan los expertos y que puede ser la que le aporte esa luz que necesitamos a un jardín que acabará siendo la envidia del vecindario. No te preocupes por el tiempo, aunque estemos en el mes de mayo, es un buen momento para traer a nuestra casa a unas flores tropicales que necesitan de ese buen tiempo y calor para mostrar su mejor cara.
Los jardineros profesionales nos recomiendan una flor que nos dará unas flores impresionantes en estos días de verano que nos están esperando.
Instan los jardineros a plantar estas flores en tu jardín
Puedes plantar unas flores preciosas en tu jardín, es cuestión de seguir las recomendaciones de los jardineros para conseguir un rincón de esos que impresionan y que pueden ser claves. Un buen básico que acabará marcando estos días en los que queremos ver nuestro jardín en perfectas condiciones.
Los expertos de Verdecora nos dan una lista de plantas que florecen en verano y que debemos conocer para descubrir el poder de crear un jardín que impresionará a más de uno:
- Petunias y surfinias, un clásico de las plantas de verano con flor. Una de las plantas de verano con flor con más adeptos. ¡Dos de las plantas de verano con flor imprescindibles! Y las metemos en el mismo saco porque son más las similitudes que las diferencias. Puntualicemos: su cultivo es el mismo pero no su aspecto. Porque la principal diferencia en este tema es la disposición de la planta. Mientras la petunia tiende a crecer en vertical, la surfinia es de carácter colgante. Y una última diferencia: la surfinia demanda macetas de buen tamaño ya que, con los cuidados necesarios, crece a buen ritmo. Algo a prever al plantar.
- Clavelina, una opción perfecta para poner una nota de color. Sencilla, preciosa ¡y rústica! Un auténtico trío de ases que convierten a la clavelina en una de esas plantas de verano con flor irresistibles. Su floración, de tamaño reducido, es sin lugar a dudas un auténtico regalo. Y no solo porque destaque sobre el verde intenso de sus hojas. También porque, si somos rigurosos con los pocos cuidados que demanda, su floración es constante desde finales de primavera hasta el comienzo del otoño.
- Alegría guineana, un toque tropical y elegante. Una planta de porte medio ideal para poner color y alegría. ¿Has cultivado, en alguna ocasión, una alegría? ¡Entonces esta prima exótica no te resultará nada complicada! Tanto los cuidados de la alegría como los de la alegría de Nueva Guinea son sumamente sencillos. Tanto que, incluso, alguien que se estrena en el mundo de las plantas puede disfrutar de ellas sin demasiada complicación. Basta con conocer sus pocas exigencias y, eso sí, cumplirlas rigurosamente.
- Buganvilla, belleza en estado puro. Es una de las plantas mediterráneas perfectas para tu casa. Y no solo porque sea de una increíble belleza. También porque, como buena perteneciente a las plantas trepadoras, puede transformar una pared, terraza o celosía en un tapiz de naturaleza. Y no: no son delicadas ni complicadas de cultivar. Basta con cumplir con los cuidados de la buganvilla para disfrutar en los meses de sol de su despliegue de color.