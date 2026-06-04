¿Abren hoy los supermercados? Horario especial por el festivo del Corpus Christi en Mercadona, Carrefour, Lidl…

Cuando se piensa en este mes de junio 2026, seguro que más de uno pensará de inmediato en eventos destacados como el día de San Juan que ocurre el 23 de junio, pero lo cierto es que no podemos olvidarnos del Corpus Christi que precisamente se celebra hoy jueves 4 de junio, siendo festivo en algunos territorios, así que es importante saber cuáles porque seguramente afectará a algunas tiendas y como no, también a los supermercados.

El Corpus Christi es un festivo importante para los católicos ya que es cuando se celebra la Eucaristía, pero no es como tal una jornada festiva en España a nivel nacional. Sin embargo, comunidades como Castilla-La Mancha lo incluyen en su calendario oficial y ciudades como Toledo, Sevilla o Granada lo tienen también entre sus festivos locales, de modo que los horarios comerciales pueden cambiar dependiendo del lugar, y lo que se aplica en una ciudad no tenga nada que ver con otra. Por ello es importante tenerlo claro no vaya a ser que salgas a hacer la compra y te des cuenta que todos los supermercados están cerrados por el Corpus Christi. Repasamos la lista de los principales supermercados a continuación.

Dónde es festivo hoy por el Corpus Christi

Lo primero que hay que tener en cuenta es que este jueves no es igual en toda España. Mientras en muchas comunidades es un día laborable normal, en otras se vive como festivo, lo que afecta directamente a la apertura de tiendas y supermercados. Castilla-La Mancha es el caso más claro, donde el Corpus forma parte del calendario autonómico. A eso se suman ciudades concretas, sobre todo en Andalucía, donde se mantiene como fiesta local con bastante tradición tal y como es el caso de Sevilla o de Granada. Este mapa desigual es clave para entender por qué algunas cadenas abren en unas zonas y cierran en otras sin que exista un patrón único.

Mercadona

En el caso de Mercadona no hay demasiadas dudas ya que la cadena valenciana siempre cierra en festivos y en domingos, salvo en casos excepcionales. Pero el Corpus Christi no es uno de ellos y allí donde hoy se celebra y es festivo, Mercadona estará cerrado. Sin embargo, en las zonas donde hoy es un jueves normal, la actividad se mantiene sin cambios y los establecimientos funcionan en su horario habitual.

Carrefour

Carrefour suele ser una de las alternativas más fiables en días como este, aunque tampoco aplica un criterio único para todos sus centros. Los grandes hipermercados pueden variar bastante su comportamiento. Algunos abren con horario reducido, especialmente en zonas con libertad comercial o con más afluencia, mientras que otros, sobre todo en comunidades donde el festivo es generalizado, optan por cerrar. Pero en cambio, donde sí hay más margen es en los formatos de proximidad. Carrefour Market o Carrefour Express, especialmente los que están en estaciones de servicio o zonas céntricas, suelen mantener su actividad, aunque con horarios algo más limitados que en un día normal.

Lidl

La cadena alemana sigue un modelo bastante intermedio. No cierra de forma total, pero tampoco abre de manera generalizada. En las zonas donde el Corpus Christi es festivo, lo más habitual es encontrar la mayoría de sus tiendas cerradas. Aun así, algunos establecimientos concretos, sobre todo en áreas más transitadas o turísticas, sí levantan la persiana aunque con horario reducido. En cambio donde no es festivos abrirá sin problema como cualquier otro día laborable.

DIA

DIA juega con una ventaja en este tipo de días ya que no podemos olvidar su modelo mixto entre tiendas propias y franquiciadas. Las tiendas gestionadas directamente por la cadena suelen cerrar cuando el festivo afecta a la zona. Sin embargo, las franquicias tienen más margen de decisión, lo que hace que en muchos barrios sí haya algún establecimiento abierto, por lo que si vives en una ciudad o zona donde hoy es festivo y quieres hacer compra en DIA, te aconsejamos que hagas una consulta rápida en su web filtrando y buscando la tienda que sea de tu interés.

Alcampo y El Corte Inglés

En el caso de las grandes superficies, la situación vuelve a variar bastante según el territorio. Alcampo suele cerrar en aquellas comunidades donde el festivo es autonómico, como Castilla-La Mancha, pero mantiene su actividad en otras zonas donde no hay restricciones, respetando el horario habitual. En cuanto a El Corte Inglés junto a sus centros asociados como Hipercor, siguen una lógica similar, adaptándose a la normativa de cada comunidad. Algunos centros pueden abrir con horario especial y otros directamente no hacerlo, pero por otro lado, donde suele haber más margen es en los Supercor, que por su formato más orientado a la compra rápida tienden a mantener horarios amplios incluso en festivos.

El Corpus Christi provocará que muchos supermercados estén hoy cerrados en aquellos lugares donde hoy es festivo. Sin embargo para la mayoría de comunidades hoy es un día laborable normal de modo que podrás hacer la compra sin problema.