Parece de lujo pero es de Mercadona: la crema hidratante para pies secos en verano que los deja suaves y cuidados

Con el calor, los pies son de las primeras zonas del cuerpo en resentirse, si bien los llevamos prácticamente destapados todo el día. El sol nos da, se reseca la piel y en algunos casos, empiezan a aparecer durezas que antes no estaban ahí. Es algo bastante habitual en verano, aunque muchas veces se deja pasar hasta que ya resulta incómodo y no queda otra que dar con una crema que hidrate y parece que un de las mejores y más recomendadas, está precisamente en Mercadona.

Puede que pienses que con unos pies completamente deshidratados, lo mejor es recurrir a tratamiento caros que además sean muy específicos, pero lo cierto es que no es así. De hecho, lo mejor suele ser una rutina sencilla y constante y nos damos cuenta como en poco tiempo la piel recupera su estado. Ahí es donde entran en juego productos básicos como esta crema que os presentamos de Mercadona. Se trata de la crema hidratante para pies secos de Deliplus. Cuesta 1,10 euros el bote de 125 mililitros y, pese a ese precio, es uno de los productos que más se repiten entre quienes buscan algo práctico para el día a día. No promete resultados inmediatos ni soluciones milagro, pero sí algo mucho más realista y es mantener la piel hidratada y evitar que la sequedad vaya a más.

La crema de Mercadona para pies secos en verano que los deja suaves y cuidados

Cuando lo ves en los lineales de Mercadona, te puedes dar cuenta de que no es un producto demasiado sofisticado. Tiene de hecho, un envase muy sencillo pero porque lo importante está dentro. Su composición hace que sea efectiva y perfecta para el cuidado de los pies en verano.

Está pensada para hidratar y suavizar la piel de los pies, especialmente en zonas donde la sequedad se nota más, como los talones o la planta. En época estival, sabemos que estas áreas suelen ser las más castigadas, sobre todo por el roce continuo del calzado abierto de modo que es imperativo aplicar una crema y esta es sin duda, la más recomendable.

Además es fácil de usar, se puede aplicar una o dos veces al día, dependiendo de lo que necesite cada persona. Mucha gente prefiere hacerlo por la noche, antes de dormir, porque es cuando la piel está en reposo y el producto se absorbe mejor, pero además no es necesario usar grandes cantidades sino que con un poco es más que suficiente para notar efecto, lo que hace que el bote dure más de lo que parece en un primer momento. Y eso, teniendo en cuenta el precio, suma bastante.

Textura ligera y una sensación más agradable que otras cremas

Uno de los puntos que suele marcar la diferencia en este tipo de productos es la textura. Hay cremas muy eficaces, pero tan densas que terminan resultando incómodas, especialmente en verano. En el caso de la crema de Mercadona, tiene una textura más bien ligera, fácil de extender y que no deja una sensación excesivamente pegajosa. Esto es clave, porque si una crema resulta incómoda, lo normal es dejar de usarla a los pocos días y además se absorbe bastante rápido, lo que permite aplicarla sin tener que esperar demasiado antes de ponerse calcetines o simplemente moverse por casa. Puede parecer un detalle menor, pero en el uso real es bastante importante.

Además, no deja ese acabado brillante o graso que a veces generan otros productos similares. La piel queda más bien suave, sin sensación de pesadez, algo que se agradece especialmente cuando hace calor.

Lo que lleva y por qué acaba funcionando en el uso diario

En cuanto a ingredientes, lleva glicerina que ayuda a que la piel no pierda hidratación con tanta facilidad, y también manteca de karité, que es la que aporta esa sensación más suave al tacto. No es una fórmula complicada ni pretende serlo, pero cumple con lo básico.

De hecho cuando comienzas a usarla a diario, notas como en poco tiempo la piel deja de estar tan tirante, se ve más flexible y esas zonas más ásperas empiezan a mejorar poco a poco. No es algo inmediato, pero tampoco es lo que se busca con una crema así. De hecho, mucha gente la utiliza precisamente para evitar llegar a ese punto en el que los talones ya están muy secos o aparecen pequeñas grietas. Usarla antes suele ser más efectivo que intentar arreglarlo después.

Cuesta poco más de un euro y por eso mucha gente repite

Aquí es donde termina de convencer. Porque más allá de cómo funcione, el precio hace que sea muy fácil darle una oportunidad y es que por 1,10 euros, no hay demasiado que pensar. Además, el bote de 125 mililitros dura bastante. No hace falta aplicar mucha cantidad cada vez, así que, incluso usándola a diario, aguanta semanas sin problema. Es el típico producto que tienes en casa y vas usando casi sin darte cuenta. De este modo, si se compara con otras cremas para pies, que pueden costar bastante más, la diferencia es evidente. No está pensada para sustituir tratamientos más específicos, pero para un uso normal, de mantenimiento, encaja perfectamente.