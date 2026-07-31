Estos dos vinos, que se venden en Aldi por menos de 5 euros, se encuentran entre los mejores del mundo

La última edición del Concours Mondial de Bruxelles demuestra que no siempre es necesario gastar mucho dinero para disfrutar de un vino de calidad. Este concurso vinícola se encuentra entre los más importantes del mundo, donde dos vinos comercializados por Aldi y con un precio inferior a los cinco euros han conseguido una de las máximas condecoraciones en el certamen. Además, los productos fueron examinados a través de una cata a ciegas junto a miles de referencias procedentes de diversos países.

¿Cuáles fueron los vinos premiados?

El primero de los galardonados es el Ballaturi Rosé, un vino siciliano con un precio aproximado de 4,79 euros, que obtuvo una Gran Medalla de Oro. Los especialistas destacan su equilibrio, frescura, acidez, expresividad y lo sitúan entre los rosados mejor valorados del concurso. El segundo reconocimiento fue para Cap Sud IGP Coteaux de Béziers, un vino blanco disponible por 3,99 euros. Este vino está elaborado con variedades como vermentino, garnacha blanca, sauvignon blanc y chardonnay, que convenció al jurado por su carácter fresco, afrutado y su excelente sensación en boca.

Un producto para todos

Los vinos de gran calidad no siempre pertenecen a las gamas más caras. Además, ambos productos forman parte de la oferta del supermercado Aldi y han logrado competir con etiquetas de mayor precio procedentes de bodegas de todo el mundo. Por eso, el reconocimiento enfatiza la apuesta de las cadenas de supermercados por ofrecer vinos asequibles que mantengan un elevado nivel de calidad.

¿Qué sucede con las ventas?

Los resultados publicados del concurso muestran que es algo recurrente que los vinos premiados tengan un importante aumento de la demanda, sobre todo cuando combinan prestigio internacional y precios muy competitivos. Por eso, los consumidores que buscan una buena relación calidad-precio podrán optar por uno de estos dos vinos, ganadores de uno de los certámenes más reconocidos del sector.