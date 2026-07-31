Cambios en las oposiciones de profesor: el Gobierno lanza una reforma con temarios nuevo, capacidad de enseñar y prácticas tutorizadas

El Gobierno prepara una transformación del sistema de acceso a la función docente. El Ministerio de Educación ha presentado un documento de trabajo que propone renovar de forma integral las oposiciones para maestros y profesores, con el objetivo de adaptar el modelo de selección a las necesidades de la escuela actual y poner el foco en las competencias de los docentes, más allá de la memorización de los contenidos. Aunque la propuesta aún se tiene que negociar con las comunidades autónomas y los representantes del sector educativo antes de su posible implantación, plantea cambios en todas las fases del proceso selectivo, como las pruebas de acceso, el baremo de méritos y el periodo de prácticas.

¿Cómo serán los nuevos temarios?

Uno de los principales cambios previstos es actualizar los temarios de oposición. Muchos de ellos llevan décadas sin una revisión en profundidad. Por eso, el objetivo es que los contenidos reflejen la realidad de las aulas actuales, incorporando aspectos como la inclusión educativa, la competencia digital, la atención a la diversidad, las metodologías activas y los nuevos retos sociales a los que se enfrenta el profesorado.

La clave: más capacidad para enseñar

La reforma también pretende modificar el enfoque de las pruebas para dar mayor protagonismo a la evaluación de las competencias pedagógicas. Además, el Ministerio considera que el sistema actual concede un peso excesivo a la memorización de contenidos teóricos y quiere reforzar la valoración de la capacidad para planificar clases, resolver situaciones reales de aula, comunicarse con el alumnado y aplicar estrategias didácticas eficaces.

Las prácticas

La revisión de la fase de prácticas será una de las novedades más destacadas. Además, la propuesta plantea un modelo de incorporación progresiva a los centros educativos mediante un periodo de prácticas tutorizadas, en el que los nuevos docentes contarán con el acompañamiento de los profesores con experiencia y serán evaluados durante su adaptación al puesto. Esto busca reforzar la formación práctica antes de consolidar definitivamente la plaza como funcionario de carrera.

¿Qué ocurre con el baremo de méritos?

El documento también muestra que se revisará la fase de concurso para equilibrar mejor la valoración de la experiencia docente, la formación permanente y otros méritos académicos y profesionales. Sin embargo, no se han concretado los porcentajes ni los criterios definitivos. El objetivo es diseñar un sistema que combine la igualdad de oportunidades con el reconocimiento de la trayectoria profesional de los aspirantes.

El proceso

Hasta ahora, las medidas forman parte de un documento de trabajo y no tienen aplicación inmediata. Por lo tanto, el Ministerio iniciará el diálogo con las comunidades autónomas, sindicatos y resto de agentes educativos para concretar cuál será el futuro modelo de acceso a la profesión docente. Además, cualquier modificación requerirá un proceso normativo antes de que entre en vigor.

El debate

El debate sobre la modernización de las oposiciones docentes lleva años hablándose en el ámbito educativo. Algunos especialistas han cuestionado que el modelo actual evalúe las competencias necesarias para ejercer la docencia, reclamando que haya más pruebas prácticas y una actualización de unos temarios considerados obsoletos en muchas especialidades. Una propuesta que el Gobierno pretende que prospere, ya que supondría uno de los cambios más profundos en el acceso a la profesión docente en España.