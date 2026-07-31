Moeve obtuvo un beneficio neto ajustado, que mide específicamente el desempeño de los negocios del grupo, de 458 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 41% con respecto al mismo periodo de 2025.

Mientras, el beneficio neto fue de 641 millones de euros en estos seis primeros meses de 2026, cuadruplicando casi los 182 millones de euros del primer semestre del año pasado.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de Moeve ascendió a 1.178 millones de euros en el periodo, un 61% más que hace un año, respaldado por la solidez y la flexibilidad de sus negocios en un contexto marcado por las tensiones de Oriente Medio y su impacto en los mercados.

En concreto, estos resultados de la energética se dieron en un semestre con un precio del barril de crudo Brent de 92,6 dólares, un 29% más que en el periodo de enero a junio de 2025, y con unos márgenes de refino de 11,2 dólares, casi duplicando los 6 dólares de hace un año.

Por áreas de negocio, Energía registró un Ebitda ajustado de 945 millones de euros en el periodo, frente a los 564 millones de euros del mismo periodo de 2025, impulsado, principalmente, por esos márgenes de refino sólidos; mientras que la división de Química obtuvo un Ebitda ajustado de 172 millones de euros a junio, frente a los 108 millones de euros del mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la división de Exploración y Producción alcanzó un Ebitda ajustado de 145 millones de euros durante los seis primeros meses de este año, frente a los 138 millones de euros del primer semestre de 2025), debido a unos precios del crudo que se mantuvieron al alza debido a la persistencia del conflicto geopolítico.

Apuesta por la transición energetica

En lo que respecta a las inversiones de Moeve, ascendieron a 605 millones de euros durante el primer semestre, lo que representa un aumento del 20% respecto al mismo periodo de 2025, con una cifra récord del 69% de sus inversiones destinado a proyectos de transición energética, acelerando así la compañía en su estrategia Positive Motion.

Mientras, el flujo de caja de operaciones alcanzó los 762 millones de euros, combinando disciplina financiera junto con esa inversión continuada en la estrategia de transformación de la compañía, marcada por el inicio de la construcción del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde.

De hecho, tras la decisión final de inversión, Moeve tiene previsto celebrar el próximo 17 de septiembre el acto de inicio de construcción de la primera fase (300 MW) del que será el mayor proyecto de este tipo en Europa.

La deuda neta del grupo se situaba a 30 de junio en los 2.330 millones de euros, mientras que la ratio de apalancamiento, deuda neta a Ebitda se redujo a 1,2 veces, respecto a 1,9 veces en el primer semestre de 2025, lo que refleja esa sólida capacidad de generación de caja de la compañía y la disciplina de su política financiera.

Moeve también mantuvo una buena posición de liquidez, lo que le permite cubrir cómodamente los vencimientos de su deuda hasta septiembre de 2030.

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, destacó que el grupo ha obtenido en este primer semestre del año «un resultado financiero sólido a la par que ha impulsado unas inversiones sin precedentes para la compañía en materia de transición energética, incluida la construcción del mayor proyecto de hidrógeno verde de Europa».

Posible acuerdo con Galp

Respecto a las conversaciones con la portuguesa Galp para crear un gigante energético en la Península Ibérica mediante la integración de sus negocios tradicionales de refino y distribución y venta en estaciones de servicio (downstream), la compañía subrayó que «siguen avanzando de forma constructiva y todas las partes mantienen su intención de seguir adelante» con la operación, con el horizonte así de cerrar el acuerdo durante el segundo semestre de 2026.

«Estamos avanzando en la potencial integración del negocio ‘downstream’ con Galp y esperamos firmar un acuerdo vinculante durante el segundo semestre del año», señalan desde Moeve, en busca de desarrollar un modelo energético europeo más resiliente y sostenible, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles importados.

«Las continuas tensiones geopolíticas y los fenómenos meteorológicos extremos nos recuerdan la urgencia con la que debemos abordar esta transición energética», dijo al respecto Wetselaar.