El Banco de España constata un deterioro de las cuentas exteriores de la economía española durante mayo de 2026. La capacidad de financiación acumulada de los últimos doce meses se situó en 60.600 millones de euros, equivalentes al 3,5% del PIB, frente a los 67.600 millones y el 4,2% del PIB registrados en mayo de 2025.

En términos mensuales, la capacidad de financiación de la economía española fue de 2.900 millones de euros en mayo, muy por debajo de los 7.500 millones contabilizados en el mismo mes del año anterior.

El superávit de la balanza por cuenta corriente también se redujo. En mayo alcanzó los 1.800 millones de euros, un 72% menos que los 6.400 millones registrados un año antes. En términos acumulados de doce meses, el superávit de la cuenta corriente descendió hasta el 2,5% del PIB (43.500 millones de euros), frente al 3% del PIB contabilizado en mayo de 2025.

Empeoramiento de las rentas

Según el Banco de España, este deterioro se explica principalmente por el empeoramiento de las rentas primaria y secundaria y de la balanza de bienes y servicios, excluyendo las partidas de turismo y viajes.

La balanza de bienes y servicios registró un superávit de 5.700 millones de euros en mayo, frente a los 8.400 millones del mismo mes de 2025. Dentro de este apartado, el saldo de turismo y viajes aumentó hasta 7.600 millones de euros, un 10,1% más que un año antes. Sin embargo, los bienes y servicios no turísticos pasaron de un superávit de 1.500 millones de euros en mayo de 2025 a un déficit de 1.900 millones en mayo de 2026, debido a una combinación de menores ingresos y mayores pagos al exterior.

Por su parte, la balanza de rentas primaria y secundaria presentó un déficit de 3.900 millones de euros en mayo, frente a los 2.100 millones registrados un año antes. En términos acumulados, el déficit de rentas aumentó hasta el 1,3% del PIB, desde el 1% del PIB de mayo de 2025.

Dependencia de los fondos

El saldo conjunto de la cuenta corriente y de la cuenta de capital, que determina la capacidad o necesidad de financiación de la economía, también se redujo de forma significativa. En mayo se situó en 2.900 millones de euros, frente a los 7.500 millones registrados en el mismo mes del ejercicio anterior.

La cuenta de capital mantuvo un superávit equivalente al 1% del PIB, en niveles similares a los de mayo de 2025 y, según el Banco de España, impulsado principalmente por las transferencias vinculadas al programa Next Generation EU