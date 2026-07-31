La oleada de incendios que ha golpeado a varias comunidades autónomas ya ha puesto en marcha la maquinaria del sector financiero. Mientras las aseguradoras aceleran la gestión de siniestros la banca comienza a desplegar líneas de financiación para aportar liquidez inmediata a familias, autónomos y empresas afectadas.

En este sentido, las entidades siguen anunciando nuevas medidas de apoyo. La última en sumarse ha sido Banco Sabadell que pone en marcha una línea de financiación con condiciones preferentes como parte de un plan de medidas de apoyo para todas las personas que se están viendo afectadas por los incendios que están impactando en diversos puntos del territorio, especialmente en Guadalajara, Madrid, Ávila, Castellón y Zamora en las últimas horas.

Esta iniciativa, que incluye créditos al 0% y sin comisiones para un plazo de hasta cinco años, trata de ofrecer un apoyo eficaz y rápido a las familias, autónomos, comercios y empresas de todos los sectores para que cuenten con financiación lo antes posible con el objetivo de que obtengan liquidez inmediata para hacer frente a gastos urgentes y reparar daños materiales.

Línea telefónica para los afectados

La entidad pone a disposición de los afectados su red de profesionales especializados y equipos sectoriales, con capacidad para ofrecer soluciones personalizadas en función de las necesidades concretas de particulares, autónomos, comercios y empresas de cualquier tamaño.

Sabadell Seguros ofrece asistencia Por su parte, Sabadell Seguros se ha puesto en contacto con los clientes potencialmente afectados para ofrecerles acompañamiento desde el primer momento y facilitar la gestión de los siniestros. La compañía ha activado procedimientos específicos para acelerar la tramitación de expedientes y coordinar las medidas de asistencia necesarias en cada caso.

Sabadell Seguros ha habilitado una línea telefónica específica (912 763 738) para dar soporte a los clientes afectados, atender consultas, orientar sobre los siguientes pasos y ayudar a gestionar cualquier incidencia relacionada con el seguro de hogar o comercio.

Con estas actuaciones, Banco Sabadell reafirma su compromiso de acompañar a las personas y empresas en los momentos de mayor dificultad, contribuyendo a la recuperación de la actividad económica y social en los territorios afectados por esta emergencia.