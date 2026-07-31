Adara Molinero confiesa el dineral que le está costando la fecundación in vitro

Adara Molinero está viviendo uno de los momentos más especiales a nivel personal. Y siendo honestos, no es para menos. No solamente se siente profundamente feliz por ver crecer a su hijo, sino que, además, ha conseguido encontrar a la que ella considera como «el amor de su vida». Nos referimos, como no podía ser de otra forma, al deportista Vicente Romero. Su sueño es tener un hijo en común y, al no lograrlo de manera natural, han tenido que recurrir a la fecundación in vitro. Como suele ser habitual en la madrileña, ha querido hacer partícipes a sus seguidores de todo el proceso. De esta forma, hemos podido ser testigos de cómo, cada día, publicaban un nuevo vídeo en el que podíamos ver cómo la pareja comenzó con las inyecciones para la estimulación ovárica.

Con posterioridad, la pareja informó a sus seguidores en redes sociales que habían dado un paso más allá en este proceso: «Estamos felices, aunque impacientes. Tenemos 4 embriones congelados. Después de todo lo que hemos luchado, de los miedos, las lágrimas y la incertidumbre… poder decir esto ya es una pequeña victoria (…) Ahora toca volver a esperar. En las próximas dos semanas les harán el test genético, que nos dirá cuáles podrán seguir con nosotros en este camino. No sabemos qué pasará después, pero hoy queremos permitirnos ser felices, celebrar este momento y agradecer todo el cariño con el que nos estáis acompañando», comentó Adara Molinero en la publicación realizada en su perfil oficial de Instagram.

¿Cuánto le ha costado el tratamiento de fecundación in vitro?

Tirando de esa transparencia que tanto caracteriza a la madrileña, ha querido compartir un reel en la mencionada red social donde, paso por paso, ha ido explicando cuánto les está costando llevar a cabo este proceso para conseguir su sueño de ser padres. «Es un proceso carísimo, eso está claro, pero nos hace muchísima ilusión que, a pesar de no haber podido conseguirlo de forma natural, tengamos otra vía para intentarlo», comentó.

Y añadió: «Os hemos querido desglosar los costes para que se entienda mejor cuánto cuesta aproximadamente cada parte del proceso. La clínica agrupa varios tratamientos dentro de un mismo pack, así que este desglose es orientativo. Aun así, el coste final es el mismo». Todo ello mientras hizo hincapié en que no es colaboración, sino que lo van a pagar todo.

«Empezamos con la fecundación in vitro, que son 3.900 €, punción ovárica 1.700 €, laboratorio de embriología 2.100 €, transferencia embrionaria 1.700 €», comenzó explicando. Acto seguido, fue más allá: «Ahora vamos con la medicación: me costó 960 €, congelar los óvulos 3.060 €, test genético al embrión 2.000 €. Y esto hace un total de 15.420 €. Me río, pero estoy mareada con tanto número».

¿Por qué Adara Molinero ha tenido que recurrir a la fecundación in vitro si ya tiene un hijo?

La ex concursante de Gran Hermano quiso responder a varias preguntas de sus seguidores y, una de las más repetidas, era precisamente por qué ha tenido que recurrir a este procedimiento si ella ya ha sido madre. «Cada historia es diferente. El hecho de haber tenido un hijo hace años no significa que volver a conseguir un embarazo sea igual de sencillo. Han pasado siete años, mi situación es distinta y la fertilidad puede cambiar con el tiempo», explicó.

Por lo tanto, existen numerosos motivos por los que una pareja podría llegar a necesitar ayuda para conseguir ser padres, «y no siempre es algo que quiera o deba compartir con detalle». Y añadió: «De momento prefiero mantener esa parte en nuestra intimidad». Todo ello mientras explicó que quiso hacer público este proceso porque «sé que puede ayudar a muchas personas que están pasando por algo parecido».