Carmen Lomana dispara contra la monarquía y el rey emérito Juan Carlos: «Se he ha caído el personaje»

La sinceridad siempre ha sido una de las señas de identidad de Carmen Lomana y, a sus 78 años, no piensa cambiar. Con motivo de su cumpleaños, la empresaria concede una entrevista en exclusiva a COOL en la que no solo hace balance de su vida, sino que también se pronuncia sobre el estado de la Monarquía y el complejo momento político que atraviesa España. Sin pelos en la lengua, reconoce la profunda decepción que siente hacia el Rey Juan Carlos I, reivindica el papel de la Reina Sofía y se muestra convencida de que la princesa Leonor está llamada a liderar una nueva etapa para la Corona. Al mismo tiempo, lanza una crítica al panorama político actual, del que asegura que atraviesa una situación «como no se ha visto nunca».

Aunque procede de una familia de tradición monárquica, Carmen Lomana reconoce que durante muchos años no tuvo claro cuál era realmente su posición respecto a la institución. «Yo provengo de una familia monárquica, pero nunca he sabido si era monárquica o no, porque siempre he tenido dudas», explica. Sin embargo, asegura que el trabajo realizado por Felipe VI y la Reina Letizia durante la última década ha despejado cualquier incertidumbre. «Adoro a la Familia Real que tenemos en este momento. Me encanta el Rey muchísimo y la Reina también. Tiene unos valores muy difíciles de encontrar a veces en la realeza», afirma.

Ese respaldo a los actuales Reyes contrasta con la opinión que hoy mantiene sobre el Rey emérito. Lomana no oculta que durante años admiró a Juan Carlos I por el papel que desempeñó en la historia reciente de España, especialmente durante la Transición, pero considera que los acontecimientos que salieron a la luz en los últimos años cambiaron por completo su percepción. Una decepción que se vio agravada tras la retirada de su asignación pública y la decisión de Felipe VI de renunciar a cualquier herencia personal procedente de su padre, en medio de las investigaciones abiertas sobre el patrimonio del monarca en el extranjero. «En un momento dado admiré al rey Juan Carlos y luego se me ha caído el personaje. Y mucho», sentencia, dejando una de las declaraciones más contundentes de toda la entrevista.

Quien sí conserva toda su admiración es la Reina Sofía. Carmen destaca la fortaleza con la que afrontó durante décadas una situación personal muy complicada y reconoce que, aunque ella nunca habría soportado determinadas circunstancias, entiende que el silencio de la emérita fue decisivo para preservar la estabilidad de la institución. «Creo que hizo un gran favor callándose y aguantando, porque si no hubiera sido un escándalo», reflexiona.

Si hay un miembro de la Familia Real que despierta especialmente la admiración de Carmen Lomana es la princesa Leonor. La empresaria está convencida de que la heredera al trono no solo ha estado a la altura de las expectativas, sino que las ha superado con creces. Como ejemplo, recuerda su reciente intervención en los premios Princesa de Girona, donde quedó impresionada por la naturalidad con la que alternó el catalán y el castellano durante su discurso. «Cada día habla mejor. Tiene una gran maestra en su madre», afirma, antes de resumir su confianza en el futuro de la institución con una sentencia rotunda: «Tenemos una buena Reina».

Esa buena impresión se extiende también a la infanta Sofía, a quien define como una de las grandes sorpresas de los últimos años. Lomana considera que los Reyes han sabido proteger a sus dos hijas del foco mediático, alejándolas de la sobreexposición que vivieron anteriores generaciones de la Familia Real. Una discreción que, a su juicio, ha dado sus frutos. «Nos han salido estupendas», asegura, convencida de que tanto Leonor como Sofía representan una nueva forma de entender la institución, marcada por la preparación, la naturalidad y la complicidad que muestran con sus padres en cada aparición pública.

Carmen Lomana se moja sobre la actualidad política en España

Pero Carmen Lomana no limita su análisis a la Corona. Preguntada por la actualidad política, reconoce que le cuesta encontrar motivos para el optimismo y asegura que el escenario que vive España no tiene precedentes. «Lo de ahora no se ha visto nunca», afirma, aunque matiza que el país sigue avanzando gracias al esfuerzo de los ciudadanos y del tejido empresarial. «España va como una moto, pero no es gracias a la política», sostiene.

La empresaria también aprovecha para lanzar un mensaje sobre la presión fiscal y la gestión de los recursos públicos. A su juicio, quienes crean riqueza y empleo deberían recibir un mayor apoyo y no sentirse castigados por la Administración. «Hacienda nos escurre hasta el último euro», lamenta, antes de reclamar una mayor transparencia sobre el destino del dinero que pagan los contribuyentes.