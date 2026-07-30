Plantar árboles en el desierto del Sahara no funcionó, pero soltaron 500 tortugas y cinco años después crecieron zonas verdes donde sólo había arena

Durante mucho tiempo, la respuesta más repetida para frenar el avance del desierto fue plantar árboles. Una solución que parece lógica y de hecho se intentó en distintas zonas cercanas al Sáhara. Pero la realidad sobre el terreno no acompañaba si bien las condiciones eran demasiado duras con poca lluvia, temperaturas extremas y un suelo que con los años se había ido endureciendo hasta volverse casi impenetrable.

El problema iba más allá de que los árboles no salieran adelante. La tierra había perdido capacidad de absorber agua. Cuando llovía, que ya era poco habitual, el agua no se filtraba, se quedaba en la superficie y desaparecía en cuestión de minutos. Así era muy difícil que cualquier semilla pudiera arraigar. Al final, muchos proyectos terminaban igual: mucho esfuerzo, bastante dinero invertido y resultados muy limitados. Pero en ese contexto surgió una idea distinta que consistía en hacer algo que a priori puede sorprender ya que en lugar de seguir plantando, se introdujeron animales en una zona degradada. En concreto, unas 500 tortugas africanas que si bien no parecía una solución evidente, con el tiempo empezó a dar resultados.

Plantar árboles en el desierto del Sahara no funcionó, pero soltaron 500 tortugas y crecieron zonas verdes

La especie elegida, la tortuga de espolones africana (Centrochelys sulcata), tiene una habilidad que resulta clave en este tipo de entornos ya que excava madrigueras profundas. No son simples huecos en la arena, sino galerías que pueden bajar varios metros bajo tierra. Es un comportamiento que responde a una necesidad básica. En un entorno donde el calor durante el día es extremo y por la noche las temperaturas caen con rapidez, estos refugios son su forma de protegerse. Pero al repetir ese proceso una y otra vez, acaban modificando el terreno.

Al abrir esos túneles, rompen la capa superficial endurecida del suelo. Y eso permite algo que antes no ocurría y es que el agua de lluvia encuentre por dónde filtrarse y no se pierda tan rápido.

El detalle que cambia todo

Ahí está la clave de lo que pasó después. En muchas zonas en proceso de desertificación, el problema no es sólo que llueva poco, sino que el suelo ya no retiene esa agua. Con la actividad de estas tortugas, esa capa compacta se va rompiendo poco a poco. El agua empieza a penetrar y, lo más importante, a mantenerse durante más tiempo bajo la superficie. No es un cambio espectacular de un día para otro, pero sí constante.

A partir de ahí, el terreno empieza a reaccionar. Semillas que llevaban tiempo en el suelo, sin condiciones para crecer, encontraron por fin un mínimo de humedad. Aparecen los primeros brotes, luego insectos y, poco a poco, otras formas de vida que vuelven a ocupar ese espacio.

Una «ingeniera del ecosistema» en pleno desierto

En ecología existe un concepto para este tipo de especies: se las conoce como «ingenieras del ecosistema». Son organismos capaces de modificar físicamente su entorno y, al hacerlo, generar condiciones favorables para otras formas de vida.

La tortuga africana encaja perfectamente en esta definición. Su forma de actuar reproduce, de manera natural, algo que en muchas regiones se intenta hacer de forma manual: crear pequeños puntos donde el agua y la materia orgánica puedan acumularse. La diferencia es que el animal lo hace de forma continua, sin intervención humana y a lo largo de grandes superficies. No es una solución inmediata, pero sí sostenida en el tiempo.

Cinco años después se dieron los primeros cambios visibles

El cambio no fue inmediato. Durante los primeros años apenas se apreciaban diferencias claras. Sin embargo, con el tiempo empezaron a aparecer señales que los investigadores no esperaban tan pronto. Imágenes satelitales comenzaron a mostrar pequeñas manchas verdes en zonas donde antes solo había arena. No se trata de un bosque ni de una transformación radical, pero sí de una recuperación visible de la vegetación. Además, se detectó la presencia de insectos, aves y pequeños animales que empezaban a ocupar esos espacios. Es decir, no sólo volvía la vegetación, sino también parte del ecosistema asociado a ella.

Esto no significa que el desierto vaya a convertirse en una zona verde sólo por introducir animales. La recuperación depende de muchos factores, como la lluvia, el uso del suelo o la presión ganadera. Sin embargo, el experimento deja una idea clara. En algunos casos, intentar forzar el entorno con soluciones directas como plantar árboles sin más, no funciona si antes no se recupera el propio suelo. Y ahí es donde entran este tipo de especies. No «crean» vegetación, pero sí generan las condiciones para que pueda aparecer por sí sola.

Este tipo de iniciativas apunta además a un cambio de enfoque. En lugar de intervenir de forma masiva, se trata de entender cómo funciona el ecosistema y apoyarse en procesos naturales que ya existen. A veces, eso pasa por reintroducir especies que habían desaparecido o cuya presencia era clave para el equilibrio del entorno. No siempre es rápido ni sencillo, pero puede resultar más eficaz a largo plazo.