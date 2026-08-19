Los geólogos aún no lo comprenden del todo, pero Perú tiene un río con agua hirviendo a 99ºC y el volcán más cercano está a 700 km de distancia

El río Shanay-Timpishka, en la selva central de Perú, alcanza temperaturas cercanas a los 100 grados en algunos de sus tramos, y sin embargo el volcán activo más cercano se encuentra a más de 700 kilómetros de distancia.

El nombre del río, en lengua asháninka, significa «hervido con el calor del sol», y su cauce recorre unos 6,4 kilómetros en la región de Huánuco, con tramos de hasta 25 metros de ancho y 5 metros de profundidad.

El geólogo peruano Andrés Ruzo lleva años investigando el fenómeno y ha propuesto la explicación que hoy respalda buena parte de la comunidad científica. Sin un volcán cerca que justifique el calor, el origen del agua hirviendo hay que buscarlo mucho más abajo, en un sistema de fallas y filtraciones que atraviesan la corteza terrestre.

Cómo puede hervir este río de Perú sin un volcán cerca

El agua que alimenta el río Shanay-Timpishka procede de las lluvias que caen sobre la cordillera de los Andes. Esa agua se filtra durante kilómetros hacia el interior de la Tierra, y a esa profundidad entra en juego el gradiente geotérmico, el aumento natural de temperatura que se produce cuanto más se desciende hacia el núcleo del planeta.

El calor del interior de la Tierra no depende únicamente de los volcanes, y a varios kilómetros de profundidad las rocas alcanzan temperaturas suficientes para hervir el agua que las atraviesa.

Una vez calentada, el agua pierde densidad y busca una salida hacia la superficie. Andrés Ruzo describe este proceso como un efecto chimenea: el líquido asciende con rapidez por una falla o una grieta geológica profunda, y esa velocidad le impide enfriarse antes de emerger. El resultado es un río que llega a la superficie a temperaturas cercanas al punto de ebullición, sin que exista actividad magmática visible en la zona.

Qué seres viven en el río hirviendo peruano

En los tramos donde el agua supera los 90 grados no sobrevive ningún pez, anfibio o insecto común, pero el río está lejos de ser un ecosistema vacío. Los científicos han identificado en su interior bacterias y arqueas termófilas, organismos que se reproducen precisamente en condiciones de calor extremo, además de cianobacterias que forman alfombras microbianas de colores sobre las rocas calientes.

Investigadores vinculados a National Geographic han descrito además microorganismos nuevos para la ciencia en esas mismas aguas, con un potencial que ya se estudia en biotecnología y medicina.

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana ha realizado un inventario biológico en las orillas y en los tramos donde el agua se enfría, y ha registrado más de 70 especies de fauna en la zona. Los investigadores identificaron 9 especies de peces en los puntos donde la temperatura ya lo permite, junto a 23 tipos de anfibios y 11 especies de reptiles en los alrededores.

El inventario incluyó también 28 familias de insectos, que evitan volar directamente sobre el agua por el vapor denso que desprende el río, y confirmó la presencia de monos, saínos, guacamayos y otras aves propias de la selva peruana en el bosque que rodea el cauce.

El río tiene además un peso cultural importante para las comunidades indígenas de la zona, como los asháninka, que consideran el lugar sagrado y le atribuyen propiedades curativas. Ese doble valor, científico y cultural, explica el interés creciente por proteger el entorno frente al turismo que empieza a acercarse a la zona, todavía limitado por las difíciles condiciones de acceso a la selva.