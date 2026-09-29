Ricardo Alonso, propietario de Urbagestión, confirma en ‘Horizonte’ su acuerdo con Maricarmen : «Pagará unos 500 euros»

Este lunes 28 de septiembre, Horizonte ha vuelto a cubrir la actualidad y ha abarcado el caso de Maricarmen, desahuciada de su piso del centro de Madrid a los 87 años. Para el programa presentado por Iker Jiménez en Cuatro, ha hablado Ricardo Alonso, propietario de Urbagestión, empresa que posee actualmente la vivienda, quien ha aclarado el acuerdo al que se ha llegado con la inquilina, algo que ya adelantó ODIARIO.

El propietario de Urbagestión ha revelado que fue la semana pasada, 24 horas después del desahucio, cuando Urbagestión solicitó a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid un acuerdo con Maricarmen, tal y como ya publicó OKIDARIO: «Han contribuido a facilitar el entorno para poder alcanzar un acuerdo, que solventa una situación humanitaria. Hemos alcanzado una propuesta de un contrato de arrendamiento para que pueda volver a la vivienda».

«El acuerdo lo tiene que ratificar la señora Abascal, lo hará en breve y se podrá suscribir. Es un 30% de su renta neta, más o menos. Se va a quedar todo en una situación parecida al alquiler que tenía. Unos 500 euros aproximadamente», ha confesado en directo el empresario.

Además, Ricardo Alonso ha confesado todo lo que les ha afectado a nivel laboral y psicológico el tema de Maricarmen y su desahucio: «Nos hemos visto en una situación de haber sido un detonante de algo que es claro que es un esquema completamente organizado y estructurado».

«Está lleno de actuaciones tragicómicas. Hemos llegado a niveles absolutamente insospechados. Nos han buscado, perseguido y colapsado nuestro sistema, además de amedrentar sin parar. Nos han amenazado sin parar. Hoy hemos necesitado protección», ha añadido Ricardo Alonso.

Y es que, según ha relatado Ricardo Alonso, cuando hay un «inquilino de renta antigua», se le ofrece un derecho de adquisición preferente al inquilino: «Así se hizo. Se renunció por su parte y pedimos que no tenía el título para seguir estando en la vivienda. Iniciamos un procedimiento que nos acabó dando la razón, porque hubo un recurso de apelación y de casación ante el Tribunal Supremo».

«No pensamos que iba a ocurrir esto, porque hay situaciones de este tipo continuamente», ha reconocido Ricardo Alonso.

El propietario de Urbagestión ha señalado que «el acuerdo lo tiene que ratificar la señora Abascal, lo hará en breve y se podrá suscribir. Es un 30% de su renta neta, más o menos. Se va a quedar todo en una situación parecida al alquiler que tenía. Unos 500 euros aproximadamente».

En cuanto a la presión que ha sufrido del sindicato, el empresario ha querido dejar claro que «son estrategias muy medidas. Lo llevan preparando mucho y han decidido testarlo ahora. El derecho de propiedad es el refugio que tiene el ciudadano frente al poder».