Tom Hanks no quiere bajo ningún concepto que se haga una nueva versión de esta película clásica: «Déjenlo en paz, es perfecto»
El actor ha hecho varios remakes, pero se negó a protagonizar el de una conocida comedia
Ha triunfado con sus papeles en la comedia 'Big', 'Algo para recordar' o 'Tienes un e-mail'
A sus 70 años, Tom Hanks sigue en activo y cuenta con proyectos para el futuro
Cuando una película ha tenido éxito y con los años se sigue recordando, en ocasiones se suele optar por hacer un remake. El actor Tom Hanks se ha convertido en uno de los preferidos de muchos espectadores por sus papeles en películas como Algo como recordar, Forrest Gump, Big, Rescatando al soldado Ryan y Náufrago. También ha protagonizado remakes como el de la comedia de los hermanos Coen de Ladykillers, basado en una cinta de 1955. También en 2022 el actor Tom Hanks ha aparecido en otros dos remakes: en Un hombre llamado Otto, un remake de la cinta sueca Un hombre llamado Ove (2015) y su rostro fue el del carpintero Geppetto en el remake en acción real de la película de animación de Disney Pinocho (1940). Dos películas totalmente diferentes que no fueron muy bien recibidas por la crítica y que le han dejado un mal sabor de boca.
Ya el actor se había negado a hacer un remake de la comedia Mi amigo Harvey (1950) en la que tendría que hacer el papel del actor James Stewart. Una película dirigida por Henry Koster y basada en la obra de teatro ganadora del premio Pulitzer de Mary Chase en la que el conocido actor interpretaba el papel de Elwood P. Dowd, un hombre pacífico cuyo mejor amigo es Harvey, una criatura de la mitología celta que adopta la forma de un conejo blanco invisible de casi dos metros de altura.
La película de comedia Mi amigo Harvey se ha convertido en un clásico y el papel de Steward será recordado para siempre. La historia que se cuenta en esta cinta en principio parece una comedia ligera, pero en el fondo también habla de temas más profundos como la locura, el éxito y la madurez.
La admiración de Tom Hanks por James Steward
Durante años ha existido el rumor de que se iba a hacer un remake de esta película, pero no se convirtió en un proyecto hasta que Steven Spielberg se propuso dirigir el remake. El conocido director le ofreció el papel principal al actor Tom Hanks, pero este se negó de forma rotunda: «Déjenla en paz. Es perfecta tal y como está». Como no podía contar con Tom Hanks, Spielberg al final se acabó decepcionando y al final abandonó el proyecto.
Hay que recordar que cuando Tom Hanks estaba empezando su carrera se le comparaba constantemente con el actor James Steward por su carácter amable y simpático. En 1987 le preguntaron al actor en Far Out Magazine si estaba interesado en hacer este remake y contestó lo siguiente: «Es un gran cumplido, claro, pero no es ni de lejos cierto».
Más tarde en una entrevista en Entertainment Weekly en 2000 le preguntaron si podría imaginarse haciendo el papel de James Stewart en un remake. El actor volvió a contestar rotundo: «Déjale en paz. ‘Mi amigo Harvey’ es perfecto tal y como es, gracias».
Lo que no sabía el actor Tom Hanks es que ya existían varios remakes de la película Mi amigo Harvey: una versión televisiva con Harry Anderson y Leslie Nielsen que se emitió en 1999 y otra de 1972 en la que el propio James Stewart interpretó el papel principal ya que, según él mismo confesó, no se había quedado del todo contento con su actuación en la primera versión de esta película 22 años antes. En esta última producción de televisión Stewart estuvo acompañado por los actores Helen Hayes, una joven Madeline Kahn y Fred Gwynne.
Las películas de comedia de Tom Hanks
Aunque el actor Tom Hanks ha trabajado en numerosas películas dramáticas, ha destacado por sus papeles en diferentes comedias. En estos personajes suele destacar por esa imagen de hombre normal y corriente y por su gran expresividad física y verbal. Quizás por estos aspectos haya sido comparado en tantas ocasiones con el actor James Steward.
En los años ochenta Tom Hanks participó en numerosas comedias como Aterriza como puedas (1980), Granujas a todo ritmo (1980), Tootsie (1982), Cazafantasmas (1984), Todo en un día (1986), Bitelchús (1988), Big (1988) o Cariño, he encogido a los niños (1989).
También en los años noventa participó en otras comedias como Joe contra el volcán (1990), Algo para recordar (1993), Forrest Gump (1994) o Tienes un e-mail (1998), entre otras. En las dos primeras décadas de los 2000 también participó en cintas como Ladykillers (2004), La terminal (2004), La guerra de Charlie Wilson (2007) y Larry Crowne, nunca es tarde (2011).
Las últimas apariciones de Tom Hanks con papeles cómicos han sido en las películas El peor vecino del mundo y el musical Pinocho en 2022 y Asteroid City en 2023. Aunque el actor Tom Hans ya tiene 70 años, sigue en activo y su próximo proyecto será la película deportiva The Comebacker, dirigida por Marielle Heller, que se estrenará en las salas de cine en julio de 2027.