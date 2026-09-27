Paz Vega, Los Javis, Gabriela Andrada… ¿Quién lleva el mejor look en la clausura del Festival de cine de San Sebastián?

El Festival de San Sebastián llega a su fin y, con él, se despide una de las grandes semanas del cine. La alfombra roja ha vuelto a reunir a algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional e internacional y, una vez más, la moda ha tenido su propio protagonismo. En esta ocasión, la clausura ha contado con una selección más limitada y cuidada de invitados. Desde Paz Vega, pasando por Los Javis o la actriz Gabriela Andrada, han sido varios los rostros que han apostado por grandes estilismos para despedir esta edición del festival.

La alfombra roja de San Sebastián se ha convertido también en un escaparate para la moda española, con diseñadores y firmas que encuentran en esta cita una oportunidad para mostrar sus propuestas y vestir a algunos de los nombres más destacados del cine y la cultura. Desde COOL sacamos la lupa y, en esta ocasión, no vamos a ser nosotros quienes escojamos a los mejores vestidos, sino que serán los lectores quienes tengan la última palabra.

A continuación, os dejamos algunos de los estilismos que han destacado en la clausura y que están listos para ser votados. ¿Cuál ha sido el mejor look de la fiesta de clausura del Festival de San Sebastián?