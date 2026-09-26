La rutina de Madonna para estar en buena forma a los 67 años: «Sigo una dieta macrobiótica construida completamente en torno a alimentos integrales, orgánicos y de temporada»

Madonna lleva más de cuatro décadas convertida en una de las figuras más influyentes de la música. A sus 67 años, la artista continúa manteniendo una intensa actividad profesional y una exigente preparación física, una disciplina que forma parte de su vida desde hace décadas. Su imagen pública ha estado siempre ligada al ejercicio y al cuidado personal, pero detrás de su estado de forma hay también una determinada manera de entender la alimentación.

La cantante ha explicado en distintas ocasiones que sigue una alimentación de inspiración macrobiótica, basada fundamentalmente en productos integrales, ecológicos y de temporada. Se trata de una filosofía alimentaria que, según la información que ha compartido a lo largo de los años, mantiene desde hace aproximadamente tres décadas y que ha ido adaptando a sus necesidades y a su estilo de vida.

Su dieta se apoya principalmente en cereales integrales, verduras, legumbres, frutos secos, semillas y pescado. Entre los alimentos que forman parte habitual de su alimentación aparecen el arroz y la quinoa, además de verduras como el brócoli, la col rizada, la calabaza y las zanahorias. El salmón ocupa también un lugar destacado entre sus preferencias.

La filosofía macrobiótica

La macrobiótica es una corriente alimentaria de origen japonés que concede especial importancia a los alimentos poco procesados y a determinados productos integrales. En el caso de Madonna, esta filosofía se ha traducido en una alimentación centrada en productos frescos y en preparaciones sencillas.

La artista ha señalado que los alimentos integrales, orgánicos y de temporada constituyen la base de su dieta. El objetivo, según esta concepción, no es únicamente elegir determinados productos, sino mantener una alimentación organizada y alejada de los productos ultraprocesados.

Entre sus alimentos habituales se encuentran el arroz y la quinoa, que puede combinar con diferentes verduras y legumbres. También incorpora frutos secos y semillas, además de pescado. El salmón destaca especialmente entre sus elecciones.

Esta alimentación se complementa con una distribución de las ingestas a lo largo de la jornada. Según la rutina atribuida a la cantante, realiza entre cinco y seis comidas ligeras al día, en lugar de concentrar toda la alimentación en pocas comidas abundantes.

Zumo de sandía y bebidas durante el día

El comienzo del día también tiene unas características concretas. Madonna suele recurrir a un zumo de sandía prensado, una bebida que forma parte de su día a día.

A lo largo de la jornada incorpora además otras bebidas, entre ellas el té de jengibre, la yerba mate y el agua de coco. Son opciones que encajan dentro de una alimentación en la que intenta mantener alejados determinados productos y bebidas que considera incompatibles con su forma de vida.

La variedad, en cualquier caso, resulta importante. Aunque su dieta pueda parecer muy estricta desde fuera, la alimentación de la artista se ha construido durante años alrededor de un conjunto amplio de alimentos de origen vegetal, complementados con pescado.

Azúcar, cafeína y alcohol

Tan llamativo como los alimentos que consume es el listado de productos que ha decidido dejar fuera de su alimentación. Madonna no consume carne ni productos lácteos, según las informaciones que se han publicado sobre sus hábitos alimentarios.

A ello se suman otras restricciones. La cantante evita el azúcar, la cafeína y el alcohol, además de los alimentos procesados, que asegura haber eliminado de su dieta desde hace más de 30 años.

Su alimentación tampoco suele incluir productos como la pasta o el pan. En este caso, la explicación se relaciona con la intención de evitar determinados cambios bruscos en los niveles de glucosa que pueden producirse tras consumir algunos alimentos ricos en carbohidratos refinados.

Conviene, no obstante, diferenciar entre las preferencias personales de Madonna y las recomendaciones generales sobre nutrición. Una dieta que funciona para una persona concreta no tiene por qué ser adecuada para todo el mundo, y las necesidades alimentarias varían según la edad, la actividad física, el estado de salud y las circunstancias individuales.

Disciplina y mucha constancia

El estado físico de Madonna no puede atribuirse exclusivamente a lo que come. La artista ha mantenido durante años un plan de entrenamiento especialmente exigente, algo que resulta coherente con las demandas de sus espectáculos y sus giras.

Su preparación física incluye diferentes disciplinas y ejercicios destinados tanto a mantener la resistencia como a trabajar la fuerza, la movilidad y la capacidad cardiovascular. El entrenamiento forma parte de su preparación profesional, más aún cuando sus conciertos requieren coreografías y actuaciones de elevada exigencia física.

La cantante demostró precisamente hasta qué punto su actividad profesional puede exigirle un importante esfuerzo físico cuando, tras una grave infección bacteriana en 2023, tuvo que ser hospitalizada y permanecer ingresada en una unidad de cuidados intensivos. Su recuperación obligó a posponer parte de sus compromisos profesionales, aunque posteriormente regresó a los escenarios.

Aquel episodio puso de manifiesto que incluso una persona con una rutina de ejercicio y alimentación muy cuidada puede atravesar problemas de salud. La alimentación saludable y el ejercicio no garantizan estar libre de enfermedades, pero sí forman parte de los hábitos de vida que muchas personas incorporan a sus rutinas.