‘Tender Loving Care’ gana la Concha de Oro del Festival de San Sebastián en una edición con un solo español premiado: Javier Cámara

Tender Loving Care y Markens grøde han sido las dos grandes películas de esta 74ª. edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Con la primera, Mike Leigh se despide del cine con una Concha de Oro. La película del veterano director británico se ha llevado el máximo galardón del certamen y es la que más reconocimientos del Jurado de la Sección Oficial acumula, junto al largometraje noruego de Hans Petter Moland.

El Zinemaldia también ha galardonado el trabajo de la sueca Amanda Kernell, en este caso con la Concha de Plata a la Mejor Dirección, por la película Brace Your Heart. En cuanto a los actores, en esta edición han sido tres nombres los que se han destacado por encima del resto. La Concha de Plata a la Mejor interpretación protagonista ha sido ex aequo, para la británica Kate O’Flynn, por Tender Loving Care, y para la sueca-danesa Asta Kamma August, por Markens grøde. El tercer galardonado, con la Concha de Plata a la Mejor interpretación de reparto, ha sido Javier Cámara, por 5 minutos más. Es el único español en el palmarés de la Sección Oficial. «Parece que los Javis estamos triunfando», ha bromeado el actor.

Border, del debutante chino Ah Biao, también ha vivido su momento de gloria con el Premio Especial del Jurado, mientras que Mike Leigh ha sido reconocido también por el guion de Tender Loving Care y Oskar Dahlsbakken por la fotografía de Markens grøde, basada en la novela homónima de 1917 del legendario Knut Hamsun.

En una gala sobria y corta, presentada por la actriz Loreto Mauleón y el actor Fernando Guallar, también han pasado por el escenario premiados de otras secciones del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Gracias a ello, se ha podido ver a más españoles agradeciendo el reconocimiento: los Javis.

El Premio del Público Ciudad de San Sebastián ha sido para La bola negra. «Nuestra primera obra de teatro tenía 15 espectadores y ver las salas de cine llenas, sobre todo de gente joven, es muy emocionante», ha pronunciado Javier Calvo, al mismo tiempo que ha recordado la importancia que tenía el público también para Federico García Lorca, autor del que nace la película que representa a España en los Oscar.

«Para Federico el público era tan importante que dio ese nombre a una de sus obras; decía que hacía esto por amor al público, que el público debía ser exigente con él». Finalmente, Javier Calvo ha expresado su alegría por haber escuchado tanto en el último año la frase «viva el cine español». Por su parte, Javier Ambrossi ha agradecido la confianza que les dio desde un principio José Luis Rebordinos, para el que ésta ha sido la última edición como director del Festival de San Sebastián.

El público también ha reconocido el documental Naza, cuyo equipo no ha podido estar presente. Los directores Yuval Abraham y Rachel Szor cancelaron su viaje al Festival de San Sebastián tras denunciar haber recibido amenazas por la proyección del documental que aborda el conflicto con Gaza.

En cuanto al Premio Kutxabank-New Directors, que reconoce a los nuevos cineastas, el jurado se ha decantado por Naëmi Ada y su trabajo Body of Glass.

El mal padre y Sants, los títulos españoles que competían en la Sección Oficial, se han ido de vacío. Sin embargo, sí que ha sorprendido la ausencia de menciones para El debut, de Jesse Eisenberg, una de las proyecciones que más pasiones ha levantado, por no decir la que más, especialmente por la interpretación de Julianne Moore.

Eisenberg, en cambio, ha conseguido el Premio Feroz Zinemaldia que concede la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. «Ha sido una maravillosa sorpresa conseguir el Premio Feroz. Las películas españolas han sido una inspiración para mí», ha declarado el director que más aplausos se ha llevado en esta edición.

Por su parte, Tender Loving Care es una de las mejores películas de Leigh, que ha firmado títulos como Another Year, Secretos y mentiras o Mi única familia, y que dice adiós a su carrera con el colofón de una Concha de Oro. El director ha agradecido el reconocimiento con un vídeo. Leigh padece limitaciones en el movimiento por una condición médica que afecta a los músculos.

La película aborda en un drama con humor negro la historia de una trabajadora social de protección a la infancia que se va a vivir con su mejor amiga. Su situación preocupa a sus padres, hasta que la enfermedad de una de ellas irrumpe en sus vidas. Con esa trama, Mike Leigh introduce en la película temas como los cuidados, el amor, la enfermedad y la muerte.

Premios del Jurado