‘La bola negra’ de los Javis lleva la perversión de la figura de Federico García Lorca al Festival de San Sebastián

Los Javis han logrado con La bola negra, proyectada en el Festival de San Sebastián, algo que hasta hace poco parecía impensable: despojar a Federico García Lorca del peso de la instrumentalización ideológica. El nombre del poeta y dramaturgo se ha utilizado desde hace décadas como trinchera política, y esa abstracción partidista eclipsaba al hombre real, reducía su obra y pervertía su figura. Sin embargo, con La bola negra, Javier Ambrossi y Javier Calvo rescatan su voz más íntima y vulnerable, libres de toda contaminación.

La película de los Javis es una provocación lírica que despoja al mito del dogma. Cuando Lorca deja de ser el personaje estrictamente político que muchos ven en él a día de hoy, se demuestra que la instrumentalización de su figura responde más a las necesidades de quienes lo reclaman como estandarte que al espíritu del propio autor, españoles más importantes del siglo XX.

Al devolverle su dimensión humana, La bola negra manifiesta cómo la política -o la apropiación cultural- ha pervertido su legado, y han usado su trágico final para alimentar un discurso preconcebido, sin pararse a escuchar la verdadera libertad que latía en sus textos.

Los directores demuestran su excepcional destreza en el empleo del lenguaje metafórico y, lejos de la pedagogía gruesa o del panfleto ideológico, la cinta se apoya en una imaginería visual impregnada de simbolismo. Abordar un contexto tan incandescente como la Guerra Civil -un terreno que hoy continúa generando una polarización encendida y debates viscerales- requería una sensibilidad especial para no hacer otra película de la Guerra Civil. La bola negra pasa por encima de las consignas predecibles y consigue abordar un acontecimiento tan marcadamente político sin caer en la tentación de adoctrinamientos ni juicios moralistas, sin dar lecciones al espectador.

Formalmente, la película de los Javis deslumbra por su artesanía técnica. El diseño de producción recrea la España de los años 30 como un escenario vivo, en lugar de hacerlo como un museo estático, y se apoya en la fotografía, que da imágenes casi palpables que el soporte digital no puede imitar.

Esta renuncia al maniqueísmo se sintetiza en la humanidad de sus personajes o en frases sencillas, pero demoledoras -«me pusieron un fusil en la mano»- que recuerdan la tragedia de la obligatoriedad en un conflicto al que muchos fueron arrastrados.

En cuanto a los actores, mientras que la contención de Guitarricadelafuente transmite el conflicto interno de su personaje, Carlos González destaca por su frescura y Milo Quifes lo hace por su misterio magnético. La deslumbrante aparición de Penélope Cruz, que articula el tono festivo y mordaz, alivia la tensión trágica, y la presencia de Miguel Bernardeau y Lola Dueñas destaca por el ritmo que dan al engranaje dramático.

Todo el despliegue narrativo e interpretativo encuentra un vehículo idóneo en una composición musical arrebatadora, con la que se teje un paisaje sonoro en el que la tradición folclórica andaluza colisiona con pasajes disonantes. Además, los susurros, los ecos teatrales o el sonido del viento en el campo son como un personaje invisible que amplifica la tragedia.

Los directores han sabido también cómo transitar entre las tres historias que conforman la película, intercaladas y sin hacer de menos a ninguna de ellas. Los movimientos de cámara fluyen para retratar esas tres líneas temporales. Casi tres horas de película, en total, que no se hacen largas.

La bola negra es un ejercicio de restitución artística. Despoja a Lorca del peso de ser la consigna de nadie y le devuelve la dignidad de pertenecerse a sí mismo. Los Javis homenajean la memoria de Lorca y evitan convertirlo en pancarta: con su poesía, y con la libertad, la contradicción y el misterio con los que fue concebida.

La película, originial de Movistar Plus, se estrena en las salas de cine de España este viernes, 25 de septiembre, tras causar sensación en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y tras haber sido seleccionada para representar a España en los premios Oscar. Tras su paso por los cines, se estrenará en la plataforma.