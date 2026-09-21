Movistar Plus anuncia en San Sebastián un aluvión de estrenos con grandes directores en un año decisivo para el cine español

Movistar Plus ha hecho una declaración de intenciones en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián con el anuncio de un catálogo desbordante de estrenos cuya autoría es también una demostración de fuerza: producciones ligadas a Juan Antonio Bayona o firmadas por Paco León, Fernando León de Aranoa o Daniel Monzón, entre otros. La gran apuesta de la compañía potencia aún más un año decisivo para el cine español, donde todo son buenos augurios de cara a los Oscar gracias a todos los éxitos que suma ya La bola negra.

Tras renovar su alianza estratégica como socio clave del certamen donostiarra, Movistar Plus ha presentado un catálogo desbordante de estrenos con el que pretende blindar su hegemonía en el sector, con la suma de los espadas más cotizados del audiovisual español y el anuncio de fichajes inesperados para los próximos meses.

La cita ha servido de marco para la primera aparición pública conjunta de Alfonso Gómez Palacio como CEO de la compañía y Juan Andrés García Ropero Bropi, director de Contenidos. Avalados por 3,9 millones de clientes -tras un crecimiento interanual del 7,3%-, la directiva ha reafirmado su compromiso con la producción original en español.

En la gran pantalla, el mensaje es claro: ritmo frenético. Movistar Plus se ha fijado la meta de estrenar una película española a la semana, y combinará el formato comercial con el cine de autor. La compañía respalda este discurso con los títulos originales que se exhiben estos días en el festival de San Sebastián: 5 minutos más, El ser querido y La bola negra, el documental El otro Chiquito y la serie El castillo. Un despliegue que llega tras un hito histórico: colar en la preselección de los Oscar las tres cintas candidatas por la Academia.

El catálogo cinematográfico suma además tres importantes novedades: Una visita familiar, filme original producido por Mammut, Icónica Producciones y Bteam Prods, bajo la dirección de Sandra Romero (Se tiene que morir mucha gente); 250 metros, dirigida por Daniel Monzón y protagonizada por Luis Tosar; y el nuevo y esperado proyecto de Paco León como director.

Además, la plataforma busca talento emergente con el que hacer cantera, por lo que rescata el Proyecto Corto, una apuesta para integrar el cortometraje dentro del pilar cinematográfico de la marca.

El área de series tampoco afloja la marcha. Con el objetivo firme de lanzar dos españolas al mes, la recta final de 2026 traerá el estreno de El castillo (de Isabel Peña, Eduardo Villanueva y Elena Martín Gimeno), la segunda temporada de Celeste (de Diego San José) y Matar a un oso (de los hermanos Cabezudo). Para el próximo año, la nómina de proyectos en ficción y cine resulta demoledora.

2027

Películas

5 minutos más

Caza Mayor

Domani

Series nuevas

Ardora : dirigida por Jorge Coira, con Carolina Yuste y Javier Gutiérrez en el reparto.

: dirigida por Jorge Coira, con Carolina Yuste y Javier Gutiérrez en el reparto. Veredicto : creada por Eduard Sola, Pol Cortecans y Daniel González a partir de una idea de Carles Porta. En su amplio elenco destacan Nagore Aranburu, Ernesto Alterio, Alba Flores, Omar Ayuso, Secun de la Rosa, Alfredo Castro, Marc Soler, Júlia Mascort, Cris Blanco y Mamen Duch.

: creada por Eduard Sola, Pol Cortecans y Daniel González a partir de una idea de Carles Porta. En su amplio elenco destacan Nagore Aranburu, Ernesto Alterio, Alba Flores, Omar Ayuso, Secun de la Rosa, Alfredo Castro, Marc Soler, Júlia Mascort, Cris Blanco y Mamen Duch. Todo lo necesario : firmada por Marcel Barrena y Alberto Marini, con David Verdaguer, Enric Auquer, Marina Salas y Mónica López.

: firmada por Marcel Barrena y Alberto Marini, con David Verdaguer, Enric Auquer, Marina Salas y Mónica López. Iruña 97: nacida de una idea original de Natxo López y protagonizada por Clara Galle y Álvaro Cervantes.

Segundas temporadas

Se tiene que morir mucha gente

El Centro

El otro mundo

Las tres nuevas producciones estelares

La náufraga : serie exclusiva escrita, creada y dirigida por Fernando León de Aranoa, producida junto a Jaume Roures y Patricia de Muns, con Belén Cuesta al frente del reparto.

: serie exclusiva escrita, creada y dirigida por Fernando León de Aranoa, producida junto a Jaume Roures y Patricia de Muns, con Belén Cuesta al frente del reparto. Ficción sobre la Barcelona del 91 : ambientada en los entresijos y preparativos de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Una producción con Charlie Pisco Producciones y Kubik Films, creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor (La vida breve), que reúne a David Verdaguer, Paula Malia, Silvia Abril, Andreu Buenafuente, María León, Alex Brendemühl, Pau Durá y Jorge Usón.

: ambientada en los entresijos y preparativos de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Una producción con Charlie Pisco Producciones y Kubik Films, creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor (La vida breve), que reúne a David Verdaguer, Paula Malia, Silvia Abril, Andreu Buenafuente, María León, Alex Brendemühl, Pau Durá y Jorge Usón. El sello Moriarti junto a Carles Porta: los responsables de Maspalomas, Marco y La trinchera infinita unen su talento con Carles Porta en una ficción liderada por Anna Castillo, Pol López y Eduard Fernández.

No ficción

En cuanto al género documental, prosigue su ascenso apoyado en los recientes éxitos de Los mejores años de nuestra vida, La más grande, Hasta que me quede sin voz y Flores para Antonio. El menú de no ficción se ampliará próximamente con El otro Chiquito, El gordo de Villamanín y Call me Bibi, a los que se añaden dos proyectos de no ficción con la producción ejecutiva de J. A. Bayona.

Entretenimiento

En la parcela de entretenimiento, calificada como «marca insignia de la casa», la plataforma acaba de estrenar la vigésima temporada de Ilustres Ignorantes y celebra el recorrido del docureality Las Berrocal, que tras pasar por el FesTVal de Vitoria estrenó su segunda temporada. El gran remate lo pondrá el retorno de Ángel Martín a la televisión mediante un especial de stand up comedy producido por Globomedia, que llegará en exclusiva a finales de año.

«Queremos escuchar más, trabajar con más talento y abrir la puerta a más historias», ha argumentado Bropi: «Buscamos proyectos con calidad, personalidad y una mirada propia. Queremos historias que nadie más se atreva a contar». En cuanto a la no ficción, ha subrayado la búsqueda de documentales marcados por el «rigor, la emoción y una mirada propia».

Por su parte, Alfonso Gómez Palacio ha señalado que Movistar Plus ambiciona «la mejor producción propia junto con las grandes plataformas internacionales y la mejor oferta deportiva», para lograr que «Movistar Plus sea la plataforma más relevante para los clientes y también para la industria audiovisual española».