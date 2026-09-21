La subida de las pensiones en 2027 ya es oficial: la tabla de las pensiones máximas y mínimas

Las pensiones van a volver a subir en 2027 y eso significa que millones de pensionistas cobrarán más a partir de enero. Ahora bien, todavía no podemos poner una cifra exacta a ese aumento ya que quedan varios meses para terminar el año y lo que ocurra con los precios durante este tiempo será clave para saber cuánto dinero de más llegará finalmente a cada nómina, aunque los expertos empiezan a hacer cálculos, y a dar cifras.

Recordemos que desde el año 2022 las pensiones contributivas están ligadas al IPC. Pero debes saber que no se utiliza el dato de un mes concreto, ni siquiera el último que se publique. Para calcular la subida se hace una media con las tasas interanuales comprendidas entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. De modo que el 4,3% registrado el pasado mes de agosto, y que es el último dato que se tiene, no significa que las pensiones vayan a subir un 4,3%. Además, 2027 tiene una particularidad. Las pensiones mínimas llegan a un año importante dentro del calendario de incrementos aprobado para mejorar sus cuantías y la máxima también tiene su propia regla de subida. Por eso, mientras esperamos a conocer el porcentaje definitivo, sí podemos ver cuánto se cobra actualmente y qué pensiones tendrán un incremento diferente al general cuando llegue enero.

Así se calculará la subida de las pensiones en 2027

La revalorización de las pensiones contributivas está vinculada a la inflación. Para calcular la subida de 2027 se tendrá en cuenta la media de las tasas interanuales del IPC de los doce meses anteriores a diciembre de 2026. El IPC del último mes que se ha contabilizado se situó en el 4,3%, pero eso no quiere decir que las pensiones vayan a subir ese porcentaje. Este dato corresponde únicamente a un mes y todavía quedan por conocerse los cuatro meses que restan de año. Habrá que esperar, por tanto, hasta finales de año para tener la cifra definitiva. Una vez calculada la media correspondiente, el incremento se aplicará a las nóminas desde enero.

Estas son las pensiones máximas y mínimas actuales

Mientras llega ese momento, podemos fijarnos en las cantidades oficiales de 2026 con el incremento que se aplicó del 2,8%, ya que serán el punto de partida para calcular los nuevos importes. La pensión máxima está fijada en 3.359,60 euros mensuales, lo que supone un límite de 47.034,40 euros al año.

En el caso de las pensiones mínimas, las cantidades cambian dependiendo de la edad y de la situación familiar del pensionista:

Jubilación con 65 años o más y cónyuge a cargo: 17.592,40 euros anuales.

17.592,40 euros anuales. Jubilación con 65 años o más y sin cónyuge: 13.106,80 euros.

13.106,80 euros. Jubilación con 65 años o más y cónyuge no a cargo : 12.441,80 euros.

: 12.441,80 euros. Jubilación con menos de 65 años y cónyuge a cargo: 17.592,40 euros.

17.592,40 euros. Jubilación con menos de 65 años y sin cónyuge : 12.262,60 euros.

: 12.262,60 euros. Viudedad con cargas familiares: 17.592,40 euros.

17.592,40 euros. Pensión no contributiva: 8.803,20 euros anuales.

Son importes de 2026, no las cantidades definitivas del próximo año. En 2027 habrá que aplicar las subidas que correspondan.

Las pensiones mínimas tendrán un incremento propio

Las pensiones mínimas tienen además una particularidad. La reforma aprobada en 2023 estableció un calendario para aumentar progresivamente estas prestaciones y 2027 es el año en el que culmina ese proceso. Uno de los casos más claros es la pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo. La normativa establece como referencia el umbral de pobreza correspondiente a un hogar formado por dos adultos. Durante los últimos años se ha ido reduciendo la distancia entre la cuantía de esta pensión y ese nivel. A partir del 1 de enero de 2027 deberá cubrirse la diferencia que todavía quede pendiente. Por eso, las pensiones más bajas pueden experimentar una evolución distinta a la revalorización general que se aplique al resto.

La pensión máxima también volverá a subir

La prestación máxima tampoco se limita únicamente a seguir el incremento general. Actualmente se encuentra en 3.359,60 euros al mes y en 2027 volverá a aumentar. La normativa contempla para la pensión máxima el porcentaje general de revalorización y 0,115 puntos porcentuales adicionales. La cantidad exacta no podrá calcularse hasta que conozcamos el porcentaje general. Por eso no sería correcto utilizar ahora el IPC del 4,3% de agosto para anticipar una pensión máxima concreta.

Los 67 años llegan definitivamente en 2027

El próximo año también termina el calendario progresivo que ha ido retrasando la edad ordinaria de jubilación. Desde el 1 de enero, podrán seguir jubilándose a los 65 años quienes acrediten al menos 38 años y seis meses cotizados. Quienes no alcancen ese periodo tendrán fijada su edad ordinaria de jubilación en los 67 años. Además, se necesitarán 37 años cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora, siempre que se cumplan los demás requisitos.

Así que 2027 será importante tanto para quienes ya reciben una pensión como para quienes están cerca de jubilarse. Las prestaciones volverán a subir, las mínimas completarán el calendario previsto para mejorar sus cuantías y la pensión máxima también aumentará. Lo único que queda por conocer es el porcentaje definitivo que permitirá poner una cifra exacta a las nuevas nóminas de enero.