Es oficial: llega a España el supermercado alemán que va a reventar a Lidl y Aldi con megaofertas nunca vistas

Lidl y Aldi son dos supermercados que conocemos de sobra en España. Sobre todo Lidl, que además de alimentación lleva años sorprendiendo con productos de cocina, herramientas, pequeños electrodomésticos o artículos para el jardín. Muchos aparecen durante unos días, tienen precios bastante ajustados y después desaparecen. Y seguramente ahí está parte de su éxito que de alguna manera se va a repetir con otro supermercado alemán que llega ahora a España.

Se trata de Kaufland, que puede que no te suene, pero no es una pequeña cadena que esté intentando probar suerte fuera de su país. Tiene más de 1.600 establecimientos repartidos por ocho países y pertenece al Grupo Schwarz. Es decir, exactamente al mismo grupo que Lidl. Pero su llegada por el momento no se va a ver en forma de tiendas físicas. La compañía entra en España a través de Kaufland.es, su plataforma online, y ahí es donde empieza realmente la competencia. Porque habrá millones de productos y no sólo alimentación. De hecho, su funcionamiento se parece bastante más al de Amazon que al de un supermercado tradicional.

Llega a España el supermercado alemán con megaofertas

Que Lidl y Kaufland tengan el mismo propietario no significa que sean dos versiones del mismo supermercado. Sólo hay que ver las tiendas que la segunda tiene repartidas por Europa. Kaufland apuesta por enormes hipermercados y en ellos la oferta va mucho más allá de hacer la compra de comida para toda la semana. Su primera tienda abrió en 1984 en Neckarsulm, Alemania, y todavía sirve para entender las dimensiones de este negocio. Cuenta con unos 12.000 metros cuadrados de superficie comercial, más de 1.200 plazas de aparcamiento, restaurante de autoservicio y hasta gasolinera. Además, supera los 60.000 artículos.

Nada de eso llegará, por ahora, a España. Kaufland ha decidido empezar por internet y sin abrir tiendas físicas. La plataforma funcionará como un marketplace, por lo que dentro encontraremos productos de vendedores diferentes. Tú buscas lo que necesitas, comparas las opciones que aparecen y eliges en función del precio, las características o el plazo de entrega.

Qué se podrá comprar en Kaufland España

Prácticamente de todo. Y quizás ésta sea una de las cosas que más llaman la atención cuando hablamos de un nombre que asociamos a un supermercado. Kaufland trabaja con más de 6.400 categorías, así que su web española no estará pensada únicamente para quien quiera llenar la nevera. Entre esas categorías encontramos hogar, decoración, informática, electrónica, cocina, jardín, bricolaje, moda, deporte, higiene, accesorios, productos para bebés y niños o artículos para mascotas. Piensa, por ejemplo, que puedes entrar buscando una herramienta para hacer un arreglo en casa y terminar comparando una cafetera o algo para el jardín.

En Alemania este modelo ya mueve cifras enormes. Su marketplace recibe unos 32 millones de visitantes mensuales y reúne más de 45 millones de productos. Por eso en España la pelea no será únicamente con Lidl o Aldi. Por el tipo de artículos que vende, Kaufland también entra en el terreno de Amazon, AliExpress e incluso de tiendas especializadas en hogar o bricolaje.

Más de 500 vendedores españoles ya están dentro

Lo curioso es que Kaufland todavía puede resultar desconocido para nosotros y, sin embargo, muchas empresas españolas ya saben perfectamente cómo funciona. Más de 500 vendedores de España utilizaban sus marketplaces europeos antes de que existiera Kaufland.es. Esto permite que una empresa pueda vender sus productos fuera sin tener que crear una tienda diferente para cada mercado. Y con España y Países Bajos, la compañía amplía su red hasta nueve países europeos. Su negocio online, además, ha alcanzado unos ingresos cercanos a los 1.700 millones de euros.

Tampoco llega sola. El Grupo Schwarz cerró 2025 con 185.600 millones de euros de facturación y unos 604.000 empleados. Lidl sigue teniendo mucho más peso dentro del grupo, con 140.200 millones de euros de ingresos frente a los 36.700 millones de Kaufland, pero las cifras dejan claro quién está detrás de esta nueva plataforma.

Kaufland permitirá pagar con Bizum

Y si vas a comprar en España, hay detalles que importan. Uno de ellos es el pago. Kaufland permitirá utilizar Bizum, además de PayPal, Apple Pay y tarjetas. También contempla opciones para comprar ahora y pagar más adelante, algo que ya encontramos en muchas plataformas de comercio electrónico.

La compañía contará además con atención al cliente en español, de modo que la experiencia no debería resultar demasiado diferente a la de otras webs que usamos habitualmente. Habrá que buscar el producto, comparar entre los distintos vendedores y comprobar bien tanto el precio como las condiciones y el tiempo que tardará en llegar. Así que quienes esperaban un nuevo supermercado alemán al estilo Lidl o Aldi por el momento tendrán su versión online. Pero tampoco es poca cosa. Kaufland llega con millones de referencias y el respaldo del mismo grupo que está detrás de Lidl.