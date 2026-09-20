Peter Jackson explica por qué no es el director indicado para la nueva película de ‘El Señor de los Anillos’: «Nadie conoce al personaje como él»

Tener una película de El Señor de los Anillos sin Peter Jackson es algo así como si un título de la saga Mad Max no lo dirige George Miller. Sin embargo, el próximo 2027 tendremos el primer largometraje de acción real de la franquicia en la que el neozelandés no se habrá sentado tras las cámaras. Jackson ejercerá de productor ejecutivo de la precuela, pero ¿por qué no ha querido asumir él la voz autoral de este nuevo capítulo cinematográfico de la Tierra Media? La razón reside en que nadie como su director actual conoce mejor al personaje protagonista.

El hombre encargado de dirigir El Señor de los Anillos: La caza de Gollum no es otro que Andy Serkis, el actor británico que lleva interpretando durante años a la raquítica criatura a través de la captura de movimientos. Jackson rodó las magníficas La comunidad del anillo, Las dos torres y El retorno del rey. Casi una década después, hizo lo propio con la trilogía de El Hobbit, cuando Guillermo del Toro abandonó la producción tras los continuos retrasos derivados de los problemas financieros de la MGM. No obstante, ahora Jackson confía ciegamente en el punto de vista de Serkis, porque seguramente no haya ninguna sola persona en el mundo que comprenda la compleja psicología de este rol secundario, cuya implicación es crucial tanto para el inicio como para el desenlace de la historia principal.

Para Peter Jackson, Andy Serkis es el hombre ideal para dirigir ‘La caza de Gollum’

Para decepción de los fans, Peter Jackson ya ha revelado en alguna ocasión que su etapa dirigiendo historias en la Tierra Media ha concluido y que este es el momento ideal para ceder el testigo a toda una nueva generación de directores que posean una fuerte conexión emocional con la saga. Y el primero de esas voces no puede ser otro que Serkis, según le contaba el cineasta a Variety en una charla concedida en el pasado Festival de Cannes, donde Jackson recibió la Palma de Oro honorífica:

«La película trata sobre la psicología y la adicción de Gollum; y pensé ‘Andy conoce a este tipo mejor que nadie’. Así que realmente no es algo que me planteé demasiado. Pensé que la versión más emocionante de esta cinta se daría si la dirigía Andy Serkis».

No es la primera vez de Serkis en la dirección. El actor debutó con la correcta Una razón para vivir en 2017 y con la adaptación de Netflix de ‘El libro de la selva’, Mowgli. No obstante, sus películas más recientes no han obtenido que digamos resultados brillantes en la respuestas de la crítica. Venom: Habrá matanza (2021) fue una de las peores entregas de la saga y su cinta animada Animal Farm (versión de ‘Rebelión en la granja’ de George Orwell) fue un desastre absoluto.

¿Conseguirá reconducir su carrera como director con ‘La caza de Gollum’?

¿Cuándo se estrena ‘La caza de Gollum’? ¿quién más aparece en la película?

Con la ayuda de una IA que rejuvenecerá sus rostros, tanto Ian McKellen como Elijah Wood recuperarán sus papeles de Gandalf y Frodo Bolsón. Aunque en realidad, aparte de Andy Serkis, el protagonismo de la historia recaerá en nuevas incorporaciones como las de las actrices Kate Winslet, Anya Taylor-Joy y un Jamie Dornan que sustituirá a Viggo Mortensen como Aragorn.

La caza de Gollum llegará a los cines el próximo 17 de diciembre de 2027.