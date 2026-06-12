Una última carrera por el desierto: George Miller quiere un capítulo final para la saga Mad Max

Tres décadas después del último rodeo postapocalíptico de Mel Gibson, George Miller revolucionó el blockbuster moderno con Mad Max: Fury Road, logrando por el camino el aplauso unánime de la crítica y seis premios Oscar. Sin embargo y casi 10 años más tarde, la precuela Furiosa demostró que las expectativas económicas en torno a la franquicia siempre fueron un tanto excesivas. A pesar de ello, el cineasta australiano quiere la revancha y que seamos testigos de una despedida explosiva, a la altura de sus mejores trabajos: Miller planea una nueva cinta de Max Max y una serie de televisión para el streaming.

Desgraciadamente para los fans, el recorrido del autor hacia una nueva entrega podría ser, irónicamente, una travesía por el desierto. La producción protagonizada por Anya Taylor-Joy tuvo unas pérdidas de entre 60 y 80 millones de dólares, llevando a que Warner Bros. no quiera saber nada de Miller, subastando este su propiedad intelectual al mejor postor que quiera ahora sumarse a la odisea de desarrollar una hipotética Mad Max 6 y una serie de televisión. Según varios medios norteamericanos, Amazon, Sony y Universal Pictures serían las principales interesadas en estos dos proyectos que funcionarían como el colofón a medio siglo de carreras y persecuciones por el yermo (The Wasteland en la versión original).

De las carreras australianas al desierto global: 45 años de Mad Max

La IP nació en realidad como una historia de bajo presupuesto, con una primera entrega que servía como espejo de la crisis petrolera de su época. Estrenada en 1979, la trama original nos ponía en la piel de un joven policía (Gibson) que patrullaba las carreteras para acabar con las salvajes pandillas motorizadas.

Mad Max: Salvajes de autopista fue una revolución para el cine australiano, aunque el verdadero salto de la saga se produjo en la secuela, Mad Max 2. El guerrero de la carretera en 1981, alcanzando ya la dimensión que Miller fue estilizando desde esta a Mad Max más allá de la cúpula del trueno en 1985 y la etapa moderna, con Tom Hardy sustituyendo a Gibson en Mad Max: Furia en la carretera (2015) y descubriéndonos roles tan magnéticos como el de Furiosa, primero encarnada por Charlize Theron y después por Taylor-Joy.

George Miller no quiere quedarse sin gasolina

La información publicada por Puck sugiere que Miller ya tiene listo el guion de la que será la sexta entrega de la franquicia, Mad Max: The Wasteland. La cinta recuperaría al personaje de Max Rockatansky y, por consiguiente, a Tom Hardy.

Tras esta, el realizador quiere dirigir una serie todavía sin título y vender el pack al mejor postor. ¿Conseguirá el cineasta poner el punto y final a su obra? ¿Alguna compañía querrá financiar un epílogo tan ambicioso y arriesgado?