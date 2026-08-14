Roger Federer, expulsado del club de los milmillonarios: su inversión estrella se hunde y pierde 52 millones

Roger Federer ha demostrado durante años que sabe ganar dentro y fuera de la pista. El ex tenista suizo no sólo construyó una de las carreras más exitosas de la historia del deporte, sino que también supo convertir su nombre en un auténtico imperio. Patrocinios, inversiones y negocios le llevaron a entrar en el exclusivo club de los milmillonarios. Pero una de sus grandes apuestas acaba de jugarle una mala pasada y le ha hecho perder, sobre el papel, alrededor de 52 millones de dólares.

El responsable tiene nombre propio: On Holding, la firma suiza de ropa y calzado deportivo en la que Federer invirtió y con la que mantiene una estrecha relación desde 2019. La caída de sus acciones tras la presentación de sus últimos resultados ha provocado que la fortuna del tenista vuelva a situarse por debajo de los 1.000 millones de dólares, sacándole, al menos temporalmente, de la prestigiosa lista de los milmillonarios.

La gran apuesta de Roger Federer fuera del tenis

Durante su carrera profesional, Federer supo que el tenis no sería para siempre. Por eso, fue construyendo una importante cartera de negocios e inversiones con la que consiguió multiplicar los ingresos generados durante sus años en las pistas. Acuerdos comerciales, su agencia de representación y proyectos como la Laver Cup forman parte de un patrimonio que terminó situándose por encima de los 1.000 millones de dólares.

Pero, entre todas sus inversiones, On Holding ocupa un lugar especial. Federer no se limitó a poner dinero en la empresa y esperar sentado. Se implicó directamente en el desarrollo de productos y colaboró con la firma en diferentes proyectos. Es más, de esa relación nació The Roger, una línea de zapatillas bautizada con su nombre. Una apuesta que terminó convirtiéndose en uno de sus mayores éxitos empresariales.

De valer más de 500 millones a perder 52 en un día

La participación de Federer en On Holding, estimada en torno al 2,5% de la compañía, llegó a superar los 500 millones de dólares de valoración. Una cifra que demuestra hasta qué punto aquella apuesta resultó rentable para el suizo.

Sin embargo, los últimos resultados de la compañía no convencieron a los mercados. Las ventas netas quedaron por debajo de las previsiones y, aunque On continuó creciendo, los inversores castigaron las acciones con fuerza. La cotización llegó a desplomarse alrededor de un 20% en una sola jornada.

El efecto fue inmediato. Según las estimaciones recogidas por Forbes, la caída redujo en unos 52 millones de dólares el valor de la participación de Roger Federer. Un revés suficiente para que su fortuna estimada volviera a bajar de la barrera de los 1.000 millones.

No es que Federer haya dejado de ser multimillonario, ni mucho menos. Pero sí que una de las inversiones que más dinero le ha dado fuera del tenis acaba de recordarle que no hace falta estar en la pista para saber que también se puede perder.