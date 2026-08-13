La Séptima ficha a la periodista Rocío Delgado, ex trabajadora de ‘Mañaneros’ y pareja de Jesús Cintora

La Séptima TV ha anunciado el fichaje de Rocío Delgado, que dejará la Televisión de Galicia (TVG) para incorporarse al canal impulsado por José Miguel Contreras, que estará dirigido por Javier Ruiz. La periodista pasó también por Mañaneros, en TVE, y mantiene una relación sentimental con Jesús Cintora, presentador de Malas Lenguas.

Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra, Delgado dio sus primeros pasos en los informativos de Antena 3 Noticias, aunque el grueso de su consolidación profesional se desarrolló en Telemadrid, precisamente en la etapa en la que la cadena autonómica estaba bajo el mando de José Pablo López, actual presidente de RTVE, de la confianza de Pedro Sánchez.

En la televisión madrileña no solo asumió la presentación de las principales citas informativas de la cadena -llegando a ser la cara visible del Telenoticias 2-, sino que también exploró el ámbito del entretenimiento. En Telemadrid lideró el formato divulgativo Desmontando Madrid, donde se analizaba la evolución arquitectónica e histórica de la región, y copresentó el espacio de sobremesa Juntos.

Con la destitución de José Pablo López como director general de la corporación y la llegada de José Antonio Sánchez como administrador provisional, en verano de 2021, también se produjo la salida de la pantalla de Rocío Delgado. Fue relevada de la conducción de Telenoticias 2 y de espacios como Desmontando Madrid, para desempeñarse como redactora en el área de Sociedad y Cultura, a consecuencia de una reestructuración de las caras visibles de Telemadrid. Tiempo después, la periodista abandonó la cadena.

Durante la temporada 2023-2024, se integró en la plantilla de Mañaneros en TVE -que presentará ahora Jesús Cintora, como adelantó OKDIARIO, tras la salida de Javier Ruiz-, donde participó activamente en la sección de actualidad. Su paso por el espacio de La 1 fue breve y, tras él, la periodista viguesa fichó por la televisión gallega. En ella estuvo al frente de las tardes del fin de semana con el programa Xuntos en directo y, en esta última etapa, ha presentado el magazine de actualidad política y social O Termómetro. Asimismo, fue conductora del programa de ciencia y divulgación Curiosity en La 2 de TVE.

En el plano personal, la periodista es conocida por mantener desde el año 2017 una discreta y consolidada relación sentimental con Jesús Cintora, con quien comparte el mismo círculo profesional.