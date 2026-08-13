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Salma Hayek ya es abuela a los 59: descubre qué tipo de abuela celebrity serías tú

Salma Hayek se ha convertido en abuela a los 59 años

El hijo de la actriz ha sido padre junto a Lara Cosima

La pareja comenzó su relación hace apenas un año

Salma Hayek junto a su hijo François Pinault Jr. y su nieto. (Foto: @laracosima_pinault)
Salma Hayek junto a su hijo François Pinault Jr. y su nieto. (Foto: @laracosima_pinault)
Marta Menéndez
  • Marta Menéndez
  • Jefa de Corazón y Crónica Social en COOL. Periodista especializada en celebrities, televisión, moda y realeza, con experiencia en medios como Cadena SER, El Independiente y Diez Minutos. Actualmente cuento las historias detrás de los grandes nombres de la crónica social, con especial foco en actualidad, casas reales y televisión.

Salma Hayek acaba de estrenar un nuevo título: ¡abuela! La actriz, que cumplirá 60 años el próximo mes de septiembre, se ha convertido en abuela por primera vez después de que François Pinault Jr. y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck hayan dado la bienvenida a su primer hijo. La pareja, que hizo oficial su relación hace apenas un año, ha vivido a toda velocidad los últimos meses: comenzaron su noviazgo, anunciaron su compromiso y ahora han estrenado su primera etapa como padres. Y, por lo que hemos podido ver, Salma ya está completamente entregada a su nuevo papel: la actriz ha posado feliz con el pequeño en brazos, dejando una tierna imagen de su debut como abuela.

La llegada del bebé supone además un nuevo capítulo para una familia vinculada al mundo del lujo, la aristocracia y Hollywood, ya que François Pinault Jr. es hijo del empresario François-Henri Pinault y, por tanto, heredero del imperio Kering, mientras que Lara Cosima es hija del director ganador de un Oscar Florian Henckel von Donnersmarck. Pero aquí la gran protagonista es, sin duda, Salma Hayek, que pasa a engrosar la lista de celebrities que han estrenado abuelidad mucho antes de lo que muchos podrían imaginar.

Y ahora queremos saber una cosa: ¿cómo sería tu vida si de repente te convirtieras en abuela? ¿Serías de las que no sueltan al bebé, de las que llenan la casa de regalos, de las que consienten absolutamente todo o de las que prefieren ejercer de abuela moderna y convertirse en la mejor cómplice de sus nietos? Ponte a prueba con nuestro Qualifio y descubre qué tipo de abuela celebrity serías.

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