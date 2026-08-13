Salma Hayek ya es abuela a los 59: descubre qué tipo de abuela celebrity serías tú

Salma Hayek acaba de estrenar un nuevo título: ¡abuela! La actriz, que cumplirá 60 años el próximo mes de septiembre, se ha convertido en abuela por primera vez después de que François Pinault Jr. y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck hayan dado la bienvenida a su primer hijo. La pareja, que hizo oficial su relación hace apenas un año, ha vivido a toda velocidad los últimos meses: comenzaron su noviazgo, anunciaron su compromiso y ahora han estrenado su primera etapa como padres. Y, por lo que hemos podido ver, Salma ya está completamente entregada a su nuevo papel: la actriz ha posado feliz con el pequeño en brazos, dejando una tierna imagen de su debut como abuela.

La llegada del bebé supone además un nuevo capítulo para una familia vinculada al mundo del lujo, la aristocracia y Hollywood, ya que François Pinault Jr. es hijo del empresario François-Henri Pinault y, por tanto, heredero del imperio Kering, mientras que Lara Cosima es hija del director ganador de un Oscar Florian Henckel von Donnersmarck. Pero aquí la gran protagonista es, sin duda, Salma Hayek, que pasa a engrosar la lista de celebrities que han estrenado abuelidad mucho antes de lo que muchos podrían imaginar.