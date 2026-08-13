Miguel Urdangarin esquiva las preguntas sobre la Reina Sofía, pero su «siempre» lo dice todo

Miguel Urdangarin ha reaparecido públicamente junto a su novia, Olympia Beracasa, a su regreso de un viaje. Una imagen que confirma el buen momento que atraviesa la pareja y que, además, ha dejado un mensaje especialmente significativo sobre la situación de la Reina Sofía. El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin fue fotografiado en el aeropuerto junto a la joven venezolana, con quien mantiene una relación desde hace aproximadamente dos años y que está cada vez más integrada en el entorno familiar de los Urdangarin.

Pero en esta ocasión, la presencia de Miguel no ha llamado la atención únicamente por su relación sentimental. El joven ha sido preguntado por las informaciones que apuntan a que la Reina Sofía estaría atravesando un verano especialmente complicado, marcado por la muerte de su hermana Irene de Grecia y por las noticias que apuntan a una etapa de mayor soledad para la emérita. Ante estas cuestiones, Miguel ha preferido mantener la discreción que caracteriza a la familia, aunque sí ha pronunciado unas palabras que dejan clara su posición.

Preguntado por cómo se encuentra su abuela y por las informaciones que hablan de este delicado momento personal, Miguel ha respondido con un escueto «no tengo nada que decir». Sin embargo, cuando le han preguntado si continúa apoyando a la Reina Sofía, el joven ha sido mucho más contundente: «Siempre». Una respuesta breve, pero significativa, con la que ha querido dejar claro que, pese a mantenerse al margen de las cuestiones mediáticas, su abuela cuenta con el respaldo de sus nietos.

La reaparición de Miguel junto a Olympia se produce, además, en un momento especialmente familiar para los Urdangarin. El joven, que siempre ha intentado mantenerse alejado de los focos, ha ido dejando atrás poco a poco el perfil absolutamente discreto que había mantenido durante años. Sus apariciones junto a Olympia son cada vez más habituales y demuestran que la relación está plenamente consolidada.

Ambos se conocen desde hace tiempo. Miguel y Olympia coincidieron durante su etapa de formación en un colegio internacional de Ginebra, aunque no fue hasta años después, cuando volvieron a encontrarse en Madrid, cuando surgió la relación sentimental. Desde entonces, el noviazgo ha ido avanzando con paso firme y la joven se ha convertido en una presencia habitual en los encuentros familiares.

Olympia Beracasa procede de una conocida familia venezolana. Es hija del empresario Alfredo Beracasa y de la ex modelo estadounidense Elizabeth Kane, y su relación con Miguel ha hecho que se integre progresivamente en el círculo más cercano de los Urdangarin. No es, por tanto, una desconocida para la familia: ha compartido con ellos diferentes momentos privados y familiares y ha coincidido incluso con algunos de los miembros más importantes del entorno de Miguel. Uno de esos momentos se produjo durante el verano en Mallorca, donde Olympia pudo compartir tiempo con la Reina Sofía, la infanta Elena, la infanta Cristina y buena parte de los nietos de la emérita. Una fotografía familiar que refleja hasta qué punto la relación entre Miguel y Olympia ha dado pasos adelante y la naturalidad con la que la joven se mueve ya en el entorno familiar.

Para Miguel, precisamente, la familia continúa ocupando un lugar fundamental. El tercer hijo de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin ha construido su vida lejos de la exposición mediática que acompaña a otros miembros de la familia real. A diferencia de sus primos, su nombre apenas aparece en titulares y son contadas las ocasiones en las que acepta responder ante las cámaras. Por eso, sus palabras sobre su abuela adquieren especial relevancia.

La Reina Sofía ha vivido en los últimos meses algunos momentos especialmente difíciles en el ámbito familiar. La muerte de su hermana Irene de Grecia supuso un duro golpe para la emérita, que mantenía una relación muy estrecha con ella. A ello se suma la percepción de que la familia real ha ido tomando caminos diferentes y de que Sofía afronta una etapa más solitaria, aunque continúa manteniendo una intensa relación con sus hijos y, especialmente, con sus nietos. Precisamente, los nietos se han convertido en una de sus grandes fuentes de apoyo. Miguel, como el resto de la familia, ha mantenido una relación cercana con su abuela y no ha dudado en mostrarle su respaldo cuando se le ha preguntado directamente por ella.