Tony Silvestre, adiestrador de perros: «Un perro que estornuda no está enfermo, es señal de que está contento»

Cuando un perro estornuda, es normal preocuparse y pensar que puede estar enfermo. Sin embargo, los estornudos pueden tener significados muy distintos según el contexto en el que se produzcan y, en determinadas situaciones, pueden formar parte de la comunicación habitual del animal. Un simple estornudo durante un momento de juego puede tener una explicación muy diferente a la de un perro que presenta otros síntomas respiratorios.

El adiestrador canino Tony Silvestre, conocido en redes sociales como @esprit.dog, ha puesto el foco en este comportamiento en uno de sus últimos vídeos. Según explica, existe un tipo de estornudo que no necesariamente indica que el perro tenga un problema de salud, sino que puede estar relacionado con su estado emocional y con la manera que tiene de expresar determinadas emociones. Por eso, antes de alarmarse cada vez que un perro estornuda, conviene observar el contexto en el que se produce.

La razón por la que estornuda el perro

¿Consideras a tu perro tu mejor amigo y, por ello, estás siempre pendiente de su salud para asegurarte de que se encuentra bien? Según el adiestrador canino Tony Silvestre, conocido en redes sociales como @esprit.dog, existe una señal que puede alarmarnos innecesariamente: los estornudos.

¿Has observado que tu perro estornuda mientras juega contigo, cuando está tranquilo o incluso cuando recibe caricias? En estos casos, no hay por qué pensar inmediatamente que tiene algún problema de salud. «Los perros estornudan porque están contentos; esto activa un proceso interno que los hace estornudar», explica. Y continúa: «estornudar puede ayudarles a liberar la presión del aire y recuperar una respiración más cómoda durante momentos de excitación».

Además, los estornudos pueden aparecer justo antes de una actividad que al animal le gusta, como salir a pasear. En este tipo de situaciones, podrían estar relacionados con la emoción y la anticipación positiva. Por ello, según la clínica veterinaria, los estornudos pueden tener una función tanto fisiológica como relacionada con el comportamiento.

Pero, ¿cómo saber si el estornudo está vinculado a una emoción positiva? Basta con fijarse en el resto de su lenguaje corporal. Si mueve la cola, mantiene una postura relajada y presenta una mirada tranquila, probablemente no haya motivo para alarmarse. «Si no estornuda, significa que no te quiere», bromea Tony Silvestre.

Y si todavía te preguntas si tu perro puede tener gripe, es posible, aunque no es lo más habitual. Un animal también puede estornudar, por ejemplo, si le entra agua en la nariz mientras nada o bebe. Sin embargo, cuando los estornudos aparecen constantemente, no coinciden con momentos de juego o excitación, o vienen acompañados de otros signos como falta de apetito, decaimiento o fatiga, lo más recomendable es consultar con un veterinario.

Cómo saber si el perro es feliz

Una de las primeras señales que pueden ayudarte a saber si tu perro está feliz es observar su lenguaje corporal. Cuando mueve la cola de un lado a otro de manera suave y relajada, sin mantenerla rígida o tensa, normalmente está expresando comodidad y alegría. Del mismo modo, un perro que se encuentra bien suele mantener una postura tranquila, con el cuerpo relajado y sin mostrar tensión. Sus orejas también pueden darte pistas, ya que cuando permanecen en su posición natural suelen indicar que está tranquilo y se siente seguro.

Además, el comportamiento juguetón es otra de las señales más evidentes de bienestar. Si tu perro corre, salta, busca sus juguetes o intenta llamar tu atención para que juegues con él, probablemente se encuentra animado y disfruta de su día a día. Asimismo, es habitual que algunos perros se tumben de espaldas y enseñen la barriga cuando están relajados.

Por otro lado, la manera en la que interactúa contigo también puede revelar mucho sobre su estado de ánimo. Un perro que está contento suele buscar la compañía de las personas que considera su familia. Por eso, puede acercarse para recibir caricias, apoyarse en ti, mirarte o simplemente permanecer a tu lado.

La respiración es otro aspecto que conviene observar. Cuando un perro está descansando o realizando una actividad tranquila, lo habitual es que respire de manera calmada y estable. Por tanto, si su respiración es normal y no presenta jadeos excesivos sin una causa evidente, puede ser una señal positiva.

Asimismo, la curiosidad por lo que ocurre a su alrededor suele estar relacionada con un buen estado de ánimo. Un perro que se siente bien puede mostrar interés por los sonidos, los olores y las personas que encuentra durante sus paseos. De hecho, olfatear, explorar y descubrir nuevos lugares forma parte de una vida estimulante para estos animales.

Finalmente, la relación que mantiene con otros perros y con las personas también puede reflejar su bienestar. Un perro que se siente seguro puede mostrarse tranquilo, receptivo y dispuesto a interactuar, aunque cada animal tiene su propio carácter y no todos disfrutan del mismo nivel de contacto social. Por ello, lo importante es conocer su comportamiento habitual y respetar sus límites.