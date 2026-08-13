De cañas por La Latina: los mejores bares para disfrutar por Madrid las fiestas de la Paloma

Arrancan las Fiestas de la Verbena de la Paloma en Madrid y lo hacen hasta este próximo domingo 16 de agosto. Cuatro días en los que los madrileños podrán vivir un año más, unas fiestas de lo más especiales dedicadas a la Virgen de la Paloma y aunque la agenda está llena de conciertos, actividades, bailes y tradiciones como disfrutar de una buena chocolatada, comer barquillos o tomarse la limonada que es de alguna manera la bebida que más representa esta fiesta, también podemos aprovechar y descubrir los mejores bares del barrio en el que se celebra todo: La Latina.

Este es el epicentro de las fiestas pero además, La Latina concentra siempre todo el ambiente ya que es un barrio en el que encontramos muchas terrazas y como no, todas esas calles en las que es fácil encontrar un bar para hacer un buen tapeo, como por ejemplo, la calle Cava Baja, de modo que si tienes previsto acercarte con motivo de las Fiestas de la Paloma, toma nota porque estos son los mejores bares para disfrutar por Madrid durante la verbena y tomarte una caña, unas tapas o lo que te apetezca.

Los mejores bares para disfrutar por Madrid las fiestas de la Paloma

Desde la Taberna La Concha, a la Taberna Almería, estos son 7 bares que sí o sí, todos recomiendan visitar cuando se trata de disfrutar en el barrio de la Latina de las mejores tapas, comida y bebidas.

Taberna La Concha

Comenzamos con uno de los templos del vermú en Madrid, en la calle de la Cava Baja, 7. Aquí sirven su propia elaboración casera, que muchos consideran de las mejores de la ciudad, y con cada bebida cae una tapa gratis (champiñones, jamón, picatostes). El local es pequeño y se llena rápido de vecinos y visitantes, con ese punto de bullicio castizo que define Cava Baja así que es perfecto para arrancar la tarde si vas a las Fiestas de la Paloma.

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Lamiak Cava Baja

También en la calle Cava Baja, número 42, encontramos este bar con una barra de pinchos al estilo vasco, con una rotación amplia de bocados fríos y calientes para ir picando de pie, acompañados de buen vino o cerveza. Abre hasta las 2:00, así que es una opción sólida para prolongar la noche después de la verbena. Suele llenarse pronto, así que conviene llegar antes de las 20:30 si se quiere sitio en la barra.

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Casa Lucas

En el número 30 de la calle Cava Baja se encuentra esta otra taberna tradicional con tapas muy creativas y cuidadas como el foie, sardinas ahumadas o las vieiras y, con buena selección de vinos. El espacio es reducido y no siempre hay mesa libre, por lo que muchos comen de pie en la barra. Es una buena parada de media tarde, antes de que la zona se llene del todo.

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La Perejila

La Perejila en el 25 de Cava Baja y aunque pequeño es un local con mucha personalidad: gazpacho, tapas caseras y bebidas a buen precio en un espacio que sorprende además por su decoración. No cogen reservas, así que la clave está en llegar justo a la hora de apertura para hacerse con una mesa antes de que se llene.

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Taberna La Cava

Ambiente castizo de toda la vida en el 28 de cava Baja con tortilla de patatas, croquetas y raciones para compartir a precios razonables. El servicio es rápido y amable, y el aire acondicionado se agradece en pleno agosto. Un clásico para tapear sin complicaciones en plena calle de las tabernas.

La Musa Latina

Cerca ya de la plaza de la Paja, en Costanilla de San Andrés, 12, la Musa Latina combina tapas mediterráneas con música en vivo y una carta algo más moderna que la de las tabernas tradicionales de Cava Baja. Abre hasta la 1:30 los fines de semana, lo que la convierte en buena opción para rematar la noche tras los conciertos de las Vistillas.

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Taberna Almería

Y por último, no te puedes perder la Taberna Almería que se encuentra en la calle de las Aguas 9, muy cerca de los Jardines de las Vistillas, destaca por sus tostas de gran tamaño y precios ajustados, ya que por apenas 15 euros puedes comer ( y llenarte) con cuatro tostas a elegir entre la amplia variedad que tienen como la de pollo Teriyaki o la de angulas con gambas. Conviene reservar o llegar antes de las 13:00 o las 20:00, porque el local es pequeño y se llena con facilidad en cuanto arranca el ambiente festivo.