El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este jueves con un repunte de casi el 0,4% que le ha llevado a situarse en los 20.279 puntos. Pasados los primeros instantes de negociación, el selectivo madrileño ampliaba su ascenso y a las 9.05 horas subía un 0,6%, hasta los 20.332 puntos.

En los primeros compases de la sesión, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaba el sector financiero. BBVA subía un 1,49%, seguido de Unicaja (+1,18%), Bankinter (+1,06%), CaixaBank (+0,93%), Sabadell (+0,87%) y Santander (+0,82%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Solaria (-1,11%), Acciona (-0,47%), y Acerinox, que se dejaba un 0,33%.

Por su parte, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, caía casi un 0,5% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 88,5 dólares por barril, en medio de las dudas sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde circulaba, antes de la guerra en Irán, una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

EEUU tiene ‘el control’

Asimismo, el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), moderaba su precio hasta los 82,8 dólares por barril tras abaratarse un 0,5%.

Las autoridades de Irán y Estados Unidos han protagonizado en las últimas horas un cruce de desmentidos sobre el estado del estrecho de Ormuz, después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, asegurara que éste se encuentra bajo «control total» de su Administración, en medio de las dificultades para que las partes retomen las conversaciones.

«Ahora mismo tenemos el control total del estrecho de Ormuz. Ellos (los iraníes) no lo controlan. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro», subrayó el mandatario estadounidense en declaraciones a los medios.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, según sus siglas en inglés), el organismo creado el pasado mayo por Teherán para gestionar el tráfico marítimo a través de Ormuz, ha asegurado que «las afirmaciones y las publicaciones repetidas de los responsables estadounidenses de que el estrecho de Ormuz ya no está bloqueado no cambian la realidad».

Así, en un escueto mensaje en sus redes sociales, ha defendido que «el estrecho de Ormuz sigue bloqueado y no se reabrirá hasta que se acepten las condiciones de Irán», esto es, el fin del bloqueo naval a sus puertos, un alto el fuego que incluya a Líbano y la Franja de Gaza, así como la liberación de los fondos iraníes congelados por Washington.

En este marco, los inversores seguirán pendientes este jueves de los acontecimientos en Oriente Próximo, con el foco también puesto en los datos del índice de precios de producción y de nuevos subsidios por desempleo de EEUU.

IPC de julio

En Europa, antes de la apertura del mercado, se ha publicado el dato definitivo de la inflación de España del mes de julio, que finalmente ha sido del 3,6%, cuatro décimas más que en el mes anterior y una décima por encima de lo esperado.

Asimismo, se han conocido los datos preliminares del PIB de Reino Unido, que muestran un crecimiento del 0,4% en el segundo trimestre, dos décimas por debajo de la expansión trimestral registrada en el trimestre previo.

Fuera el ámbito macro, antes de la apertura del mercado, OHLA ha comunicado que obtuvo un beneficio neto atribuible de 0,5 millones de euros en los seis primeros meses de 2026, frente a las pérdidas de 29,7 millones de euros registradas en el mismo periodo del año anterior, a pesar del impacto del resultado desfavorable de un litigio de una de sus obras en Nueva York.

Por su parte, Digi Spain Telecom, que opera como la filial española del grupo rumano de telecomunicaciones Digi Communications, obtuvo unas pérdidas netas atribuidas de 14,5 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, lo que supone multiplicar por 14,1 (+1.310%) los números rojos de un millón de euros que se anotó en el mismo periodo del ejercicio precedente, según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la presentación de sus resultados financieros preliminares.

Resto de bolsas

Por su parte, las principales Bolsas europeas también se anotaban ascensos en la apertura, salvo Londres, que caía un 0,3% tras la publicación del PIB británico. En cambio, Milán subía un 0,5%, Francfort se revalorizaba un 0,4% y París avanzaba un 0,2%.

En el mercado de divisas, el euro cedía posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1518 dólares, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años se relajaba hasta el 3,596%.