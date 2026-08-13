El llamado «contenido camper» es uno de los más populares actualmente en redes. Gente que recorre el mundo en su caravana, muchas veces adaptada no sólo para viajara sino también para vivir, mostrando precisamente un estilo de vida que se aleja de lo convencional y que tiene grandes beneficios para quienes lo realizan, especialmente el ahorro. Es el caso de la joven Lorena conocida en redes como @lore_seamountain.

Terapeuta de medicina natural, emprendedora y creadora de contenido, esta joven ha organizado su vida alrededor de varias actividades con las que obtiene ingresos sin depender de una consulta física ni de una oficina convencional y todo ello lo comparte desde su cuenta de TikTok. En uno de sus vídeos más virales, explica explica que durante mucho tiempo no tuvo claro cuál debía ser su camino profesional. Sin embargo, sí sabía cómo no quería que fuera su futuro. «No quería vivir sin tiempo ni libertad», confiesa, al recordar qué la llevó a buscar una alternativa. Y de este modo no sólo optó por combinar varios trabajos sino que además estos se adaptan a su manera de ver la vida y de vivirla, a bordo de su furgoneta.

Lorena, vive en una furgoneta camperizada: “No quería vivir sin tiempo ni libertad”

Su elección de vivir en una furgoneta camperizada, no se debe tan sólo a las ganas que tenía de viajar. Para Lorena, su vehículo es su medio para organizar su tiempo de otro modo, desarrollando los proyectos que le gustan y que le motivan. El interior cumple varias funciones ya que es vivienda, espacio de descanso y también el lugar desde el que atiende a sus clientes. La falta de una dirección fija no le impide continuar con su profesión, aunque sí le exige adaptar los horarios y aprovechar cada rincón disponible.

Su principal actividad es el trabajo como terapeuta de medicina natural para el que realiza consultas online a personas interesadas en cuidar su salud mediante métodos naturales, pero tal y como explica en redes, no es el único que realiza.

Tres trabajos más que puede hacer desde su furgoneta

A las consultas ha añadido una segunda fuente de ingresos como embajadora de una empresa dedicada a los suplementos y a la cosmética natural. La colaboración mantiene una relación directa con su interés por el bienestar, por lo que puede integrarla en los contenidos que crea y en su actividad cotidiana. Según explica, el proyecto no sólo le proporciona un beneficio económico, sino que también le permite compartirlo con otras personas interesadas en este ámbito.

La tercera de sus ocupaciones la que sin duda tiene un carácter más personal ya que la joven elabora joyería artesanal, una afición que conserva desde pequeña y que se ha convertido en otra vía para obtener ingresos e incluso ha sido capaz de crear su propia marca de la que lleva ya varias colecciones. De este modo, la combinación de estas tres actividades es lo que hace posible su estilo de vida y le permite tener esa libertad que no encuentra teniendo una vivienda convencional y un trabajo sin más. Puede que ninguna de estas tres profesiones responde por sí sola a todas sus necesidades, pero juntas le permiten diversificar los ingresos y no depender de un único trabajo. Además, también le ofrecen margen para repartir el día entre las obligaciones profesionales, los desplazamientos y sus proyectos personales. Esa flexibilidad constituye uno de los motivos centrales por los que decidió abandonar una rutina más convencional.

La libertad también obliga a planificar cada detalle

Vivir sobre ruedas ofrece autonomía, aunque está lejos de ser una sucesión permanente de viajes y paisajes. Acciones habituales en una vivienda tradicional, como abrir un grifo, cargar un dispositivo o conectarse a internet, requieren previsión cuando la casa es una furgoneta. De este modo, aquellos que deciden lanzarse a una aventura como la de vivir en una furgoneta o en una caravana, deben controlar las reservas de agua, la electricidad disponible y el lugar donde se pasa la noche. También es necesario localizar puntos adecuados para aparcar, especialmente cuando debe permanecer varias horas trabajando.

Los gastos tampoco desaparecen, sino que se transforman. El combustible ocupa una parte importante del presupuesto, mientras que el mantenimiento del vehículo puede traer reparaciones e imprevistos difíciles de posponer. A ello se suma la necesidad de aprovechar bien el espacio y mantener el orden deja de ser una preferencia para convertirse en una condición básica de la convivencia diaria.

La experiencia de Lorena refleja así las dos caras de la vida en una furgoneta camperizada. Este modelo le ha permitido trabajar desde distintos lugares, dedicar tiempo a sus creaciones y alejarse de la rutina que temía acabar aceptando. A cambio, ha tenido que aprender a administrar recursos, anticipar problemas y convivir con ciertas incomodidades. Pero para esta joven, y para otros muchos que siguen ese mismo estilo de vida, ese esfuerzo compensa porque le concede algo que consideraba irrenunciable: la posibilidad de decidir cómo utilizar su propio tiempo.