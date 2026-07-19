Mide 5,2 metros, tiene cocina, cama para dos, decoración nórdica y estética minimalista: la caravana compacta que acaba de llegar a España y ya es un éxito

España cuenta actualmente con 372.500 vehículos de caravaning en circulación, una cifra que refleja el crecimiento sostenido del sector en los últimos años. Este parque móvil está compuesto por 244.000 caravanas, 100.000 autocaravanas y 28.500 campers, una distribución que pone de manifiesto la creciente diversificación de las preferencias de los viajeros. En los últimos años, la demanda ha evolucionado más allá de las vacaciones estivales tradicionales: el caravaning se utiliza cada vez más para escapadas de fin de semana, viajes flexibles y turismo de proximidad, consolidándose como una modalidad de viaje con uso durante todo el año, según Caravaning K2.

A pesar del crecimiento del parque móvil, uno de los principales retos del sector continúa siendo el desarrollo de infraestructuras específicas para autocaravanas. Aunque España ha multiplicado por diez el número de áreas de servicio desde 2010, el objetivo sigue siendo alcanzar las 2.000 áreas para dar respuesta a la creciente demanda nacional y europea. Sin embargo, el país aún se encuentra por detrás de otros mercados consolidados, como Francia, que dispone de más de 6.000 áreas, Alemania, con más de 4.800, e Italia, con cerca de 3.800.

Airstream World Traveler 17RB

La World Traveler 17RB es una la opción ideal para parejas y viajeros en solitario que buscan disfrutar de la aventura a su propio ritmo, pensada para convertirse en la compañera perfecta de escapadas y grandes viajes.

«La World Traveler 17RB es una caravana ligera y eficiente que, sorprendentemente, ofrece una gran sensación de amplitud, lo que la convierte en la Airstream ideal para parejas y viajeros solitarios que desean la libertad de ir a cualquier parte, quedarse más tiempo y dejarse llevar por sus impulsos. Se remolca fácilmente, se estaciona sin esfuerzo y ofrece un interior luminoso y acogedor donde da gusto estar: una caravana compacta diseñada para grandes aventuras», detalla la compañía.

Esta caravana de 5,2 metros mantiene el diseño limpio y luminoso de su hermana mayor de 6,7 metros, con revestimiento interior blanco y dos opciones de decoración. Incorpora ventanas acrílicas de doble panel, climatización integrada bajo los asientos, dos bombonas de propano de 9 kg, un ligero toldo Zip Dee y un baño completo con ducha. El resultado es una caravana más ligera y práctica que prescinde de las ventanas panorámicas, pero conserva una excelente entrada de luz natural.

La cocina ofrece una mayor superficie de trabajo gracias a una extensión fija de la encimera y otra trasera extraíble, facilitando la preparación de alimentos. La cama, de 54 pulgadas de ancho, proporciona un descanso más cómodo que la de la Bambi 16RB, mientras que el almacenamiento compartimentado replica la distribución de la 22RB. Además, el aire acondicionado y la calefacción por conductos garantizan una climatización silenciosa y uniforme, con tres salidas de aire regulables y cuatro rejillas de calefacción, una de ellas destinada a proteger los depósitos en climas fríos.

El equipamiento se completa con un frigorífico de 59 litros y la posibilidad de añadir un segundo frigorífico tipo cajón de 28 litros para aumentar la capacidad de almacenamiento. En la parte delantera se encuentra un comedor convertible con tres configuraciones: comedor para cuatro personas, un amplio sofá o una cama adicional para dos ocupantes.Entre las opciones disponibles destacan un sistema de baterías de litio con panel solar, un paquete exclusivamente solar, un microondas (sin función de convección) y el frigorífico adicional en el cajón del comedor, para adaptar la caravana a cada tipo de viaje.

Ventajas

«La World Traveler 17RB se une a la línea World Traveler y aporta un conjunto propio de características destacadas que la hacen excepcionalmente capaz y lista para la carretera»: