Las carreteras se pintan de rojo para reducir las colisiones con animales, gracias a la psicología del color

La psicología del color nos descubre la manera en la que las carreteras se pintan de rojo para conseguir reducir las colisiones con animales. De tal manera que podremos empezar a ver llegar algunas situaciones del todo inesperadas en estos días en los que cada detalle puede ser clave. Ahora que empezamos a ver llegar una operación salida o entrada, en estos días de agosto en los que las carreteras se llenan de tal manera que puede convertirse en la antesala de algo más.

Estaremos pendientes de unas carreteras que nos acabarán dando un detalle sorprendente. De la mano de un giro radical que podría acabar siendo el que mejor nos hará sentir en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un color rojo que ayuda a evitar un tipo de accidente que puede costarnos muy caras. El objetivo de esta medida es aumentar la seguridad en unas carreteras, que pueden tener en estos animales uno de sus peores enemigos. Un lugar de paso de la propia naturaleza que acaban siendo invadidos por los coches o vehículos que suponen un riesgo enorme.

La psicología del color

Elegir un color u otro, puede acabar marcando la diferencia. Ningún de los colores que tenemos en nuestro poder, que marca estos días en los que salimos de casa, es casual, tiene un significado que deberemos empezar a ver llegar y que quizás hasta ahora no sabíamos.

Este color que nos rodeará y que acabará siendo el que nos acompañará en estos días será el que nos afectará de lleno. Es momento de apostar claramente por un cambio en las carreteras que tiene en el color su razón de ser. Estos detalles podrían acabar siendo los que nos darán un motivo para potenciar la seguridad.

Hay colores que resultan más o menos llamativos, no sólo a las personas, sino también con unos animales que tendremos en mente y que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a ver. Es hora de ver llegar esta situación que quizás hasta la fecha no nos había fijamos.

En estos días que salimos de casa, uno de los elementos que más impacta es ese paso por la carretera de unos animales que puede causar daños. Sin duda alguna, estaremos ante una manera de luchar contra estos animales que encuentran en este color una barrera inesperada.

Se pintan de rojo las carreteras para reducir las colisiones con animales

Reducir las colisiones con animales es algo que se puede conseguir con unas carreteras que se pintan de rojo, algo que los expertos no dudan en poner en práctica. Estamos ante un cambio de tendencia que podría convertirse en la manera de evitar uno de los accidentes más peligrosos que existen.

Tal y como explican los expertos de Linternaute: «Desafortunadamente, estas son imágenes que a menudo se ven en la carretera, mucho más en el campo que en la ciudad. Animales acostados sobre el asfalto después de ser atropellados por un coche, camión o motocicleta. Para reducir al máximo estas colisiones, que a veces también pueden herir a los humanos, muchos países están buscando soluciones para proteger lo mejor posible a los numerosos animales que se ven obligados a convivir con las infraestructuras viales. Uno de ellos, la India, es particularmente innovadora en el campo. Hay que decir que el país más poblado del mundo (1.400 millones de habitantes) alberga especies emblemáticas como el tigre de Bengala, los leopardos, las panteras, los antílopes y una gran diversidad de aves y reptiles. Los accidentes de tráfico a veces afectan a poblaciones amenazadas cuya recuperación depende de cada reproductor. Ante este flagelo, el Ministerio de Transporte y Carreteras de la India ha desarrollado un proyecto en un tramo de autopista que atraviesa la reserva de Veerangana Durgavati ubicada en el estado de Madhya Pradesh, en el centro del país».

Siguiendo con la misma explicación: «Se construyeron veinticinco pasajes subterráneos a lo largo de los puntos donde los estudios habían identificado una mayor circulación animal. Estas pasarelas incorporan un sistema de drenaje que permite que la vegetación siga creciendo. Una forma de que los animales salvajes «corrren» las carreteras mientras se sienten en un entorno natural. Pero otro invento está en el centro de este proyecto de protección animal. Esta vez, no fue bajo las carreteras, sino en la propia calzada donde se realizaron transformaciones. En una zona donde la fauna está muy presente, la carretera ha sido cubierta con una capa termoplástica de color rojo dispuesta en forma de cuadrados. El rojo no fue elegido por casualidad, ya que casi siempre se asocia psicológicamente por los automovilistas con la noción de peligro. Al ver estos grandes cuadrados rojos, el primer instinto de los conductores es redoblar la vigilancia y reducir la velocidad, lo que reduce el riesgo de colisión con los animales».